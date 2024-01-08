Yetime-engelliye ayda 4.763 TL! Nasıl başvuruluyor? Kimler yararlanıyor?

Ülkemizde ihtiyacı olan vatandaşlara pek çok alanda yardım eli uzatılıyor. Bu yardımlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 'muhtaç aylığı' ile sağlanıyor.

Bu kapsamda, yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ile annesi ya da babası olmayan maddi durumu yetersiz çocuklara aylık destek veriliyor.