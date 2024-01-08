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Yetime-engelliye ayda 4.763 TL! Nasıl başvuruluyor? Kimler yararlanıyor?

İhtiyaç sahibi olan yüzde 40 ve üstü engelliler ile annesi ya da babası olmayan çocuklara yardım eli uzatılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, aylık 4 bin 763 lira maaş bağlıyor.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ocak 2024 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:41
Yetime-engelliye ayda 4.763 TL! Nasıl başvuruluyor? Kimler yararlanıyor?

Ülkemizde ihtiyacı olan vatandaşlara pek çok alanda yardım eli uzatılıyor. Bu yardımlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 'muhtaç aylığı' ile sağlanıyor.

Bu kapsamda, yüzde 40 ve üzeri engeli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ile annesi ya da babası olmayan maddi durumu yetersiz çocuklara aylık destek veriliyor.

Ocak ayı ile birlikte pek çok desteğin tutarı artarken, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün muhtaç aylığının tutarı da güncellendi. Bu yılın ilk yarısında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık 4 bin 763 lira 63 kuruş ödenecek.

KİMLER YARARLANIYOR?
Bu aylıktan yararlanmak için engelli veya yetimin; sosyal güvencesinin olmaması, gelir veya aylığının bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekiyor.

Aylık alanların; vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek veya kız çocuğun 18, örgün lise ve dengi öğrenimde 20, örgün yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, üzerine kayıtlı lüks sınıf araç tespiti veya ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya rayiç değerinin muhtaç aylığı miktarının 170 katını geçmesi halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıkları kesiliyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvurusunu yapabiliyor.

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