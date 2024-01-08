REFAH PAYI İÇİN 2 ORAN | Kök maaş ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kurlu’nun maaşına ek zam formülü!

EŞİT ZAM OLUR MU?

Çalışmanın detayları ve alınacak karar merakla bekleniyor. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yükseltilerek, memur emeklileriyle oluşan farkın kapatılması bekleniyor. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının 11.68 puanlık refah payı ile memur emeklilerinin artışı olan yüzde 49.25'e yükseltilmesi mümkün.

TEMMUZ FARKI GÖZETİLİRSE

Ocak ayı için zam oranının eşitlenmesi durumunda, bu kez Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehine oluşabilecek zam farkına dikkat çekiliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 15'i aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

BU FORMÜLE GÖRE NE OLUR?

Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18.60 çıkacak. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5.4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak.

Bu nedenle Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payında bu durumun da dikkate alınabileceği belirtiliyor. Bu formüle göre zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirlenebileceğine dikkat çekiliyor.