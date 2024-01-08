Maaş gibi 2 ayda bir hesaba geçiyor! Ev hanımlarına 2.000 TL ödeme başvuruları başladı! IBAN üzerinden...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik olarak zor durumda olan kadınları desteklemek amacıyla yeni bir sosyal yardım programını başlattı. Rastgele bir kazanç koşulu aranmayan bu yardım programı, vatandaşlara önemli bir maddi rahatlık sağlıyor. İkamet edilen il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru ile elde edilebilen 1.000 TL'lik ödemenin detayları haberimizde.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı: Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir. Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar faydalanabilmektedir. 1.000 TL ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Soru 1: Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım için nereye başvuruda bulunabilirim?

İkamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilir.

Soru 2: Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım başvurusu yaptım ne kadar ödeme alabilirim?

Hak sahiplerinin hesaplarına aylık 1000 TL olmak üzere iki ayda bir 2000 TL tutarında yardım aktarılmaktadır.