Cebinde cüzdanında 50-25-10-5 kuruş 1 TL’lik madeni parası olanlar hemen kontrol etsin: Darphane’de işte böyle üretiliyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bağlı olarak faaliyet gösteren Darphane ve Damga Matbaası, madeni para üretiminde sergilediği olağanüstü başarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Modern teknoloji ve katı kalite kontrol süreçleriyle donatılmış bu özel tesis gündelik yaşamımızın vazgeçilmezi olan madeni paraları hayata geçirirken özenle çalışıyor. Üretim süreci başlangıçtan itibaren dikkatlice planlanmış adımlarla ilerliyor. İlk aşama olarak üretimde kullanılacak ham maddenin seçimi büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.