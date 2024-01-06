SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! Refah payı haftaya açıklanıyor | Taban aylık ne olacak?

SSK, Bağ-Kur emeklisinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamma çevrildi. Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının kısmen giderilmesi bekleniyor. Emekliye moral zammını gelecek hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ- Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını enflasyon artışı ve refah payı ile birlikte alması öngörülüyor.





ALTERNATİF PLAN YAPILDI

Asgari ücretli yüzde 49.11,memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49.25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37.57 oldu. Aradaki zam farkının kapatılması için Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından arka arkaya açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesi için alternatifli bir çalışma yaptı. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ekonomi yönetiminin bütçe olanakları, enflasyonla mücadele programını dikkate alarak emeklilere refah payı verilmesi yönünde bir çalışma yaptığı belirtiliyor. Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme gelirken, bu genellikle 1-2 puan düzeyinde kalıyordu. Bugün ise Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasındaki 11.68 puanlık bir zam farkı bulunuyor.