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SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! Refah payı haftaya açıklanıyor | Taban aylık ne olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı ve taban aylık artışı için alternatifli çalışma yapılırken, kararın haftaya Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor...

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ocak 2024 Güncelleme 06 Ocak 2024, 07:00
SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! Refah payı haftaya açıklanıyor | Taban aylık ne olacak?

SSK, Bağ-Kur emeklisinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamma çevrildi. Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının kısmen giderilmesi bekleniyor. Emekliye moral zammını gelecek hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ- Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını enflasyon artışı ve refah payı ile birlikte alması öngörülüyor.



ALTERNATİF PLAN YAPILDI
Asgari ücretli yüzde 49.11,memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49.25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37.57 oldu. Aradaki zam farkının kapatılması için Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından arka arkaya açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesi için alternatifli bir çalışma yaptı. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ekonomi yönetiminin bütçe olanakları, enflasyonla mücadele programını dikkate alarak emeklilere refah payı verilmesi yönünde bir çalışma yaptığı belirtiliyor. Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme gelirken, bu genellikle 1-2 puan düzeyinde kalıyordu. Bugün ise Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasındaki 11.68 puanlık bir zam farkı bulunuyor.



EN DÜŞÜK AYLIK ARTIYOR
7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması için de yasal düzenleme yapılacak. En düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik düzenleme de 16 Ocak'ta çalışmaya başlayacak olan Meclis'in gündemine gelecek. Kök aylık zammı ve en düşük emekli aylığı olmak üzere 2 düzenleme masada olup, refah payı veya seyyanen zam düzenlemesi yapılabileceği belirtiliyor.


FARK NEDEN OLUŞTU?
Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacaktı. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29.78'lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49.25 zam anlamına geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37.57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı. Temmuz'da ise SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zammı memur ve memur emeklilerinin üzerinde olacak.

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