PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

50-51-52-53 yaş altı ve üstü olanlar için erken emeklilik şablonu oluştu! Son dakika onayı basıldı

Emeklilik hayali kuran pek çok vatandaş maaş alma hedeflerini gerçekleştirmek için emeklilik sürecini öne çekme planları yaparken dikkat etmeleri gereken kritik noktalar bulunuyor. Emeklilik süreci, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihe dayanıyor. Bu tarih gelecekte alacağınız emekli maaşını etkileyen en önemli faktörlerden biri. Erken sigorta başlangıcı emeklilik maaşınızı olumlu yönde etkileyebiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 08:46 Güncelleme 06 Ocak 2024, 08:46
50-51-52-53 yaş altı ve üstü olanlar için erken emeklilik şablonu oluştu! Son dakika onayı basıldı

Emeklilik pek çok vatandaş için uzun süreli bir hedef. Ancak, emeklilik süreci herkes için farklıdır ve birçok faktöre bağlıdır. İlk sigortalılık tarihiniz, çalıştığınız sosyal güvenlik kurumu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi) ve ödediğiniz primler, emeklilik tarihinizi ve maaşınızı belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Çocuk Sahibi Kadınlar için Avantajlar

Kadın çalışanlar, çocukları sayesinde emeklilikte büyük avantajlara sahip. Eğer çocuklar sigortalılık başlamadan önce doğmuşsa, 3 çocuğa kadar her biri için 720 gün borçlanma yapılabilir. Bu yaklaşık 6 yıl daha erken emeklilik anlamına gelir.

Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik

Erkek çalışanlar için askerlik süreleri, emeklilikte büyük bir fırsat sunuyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik süresinin borçlanılmasıyla, sigorta başlangıç tarihi geriye çekilebilir ve bu da erken emeklilik sağlar.

Kısmi Emeklilik: 10 Yıl Primle Emeklilik

15 yıl sigortalı olarak çalışıp 3600 gün prim ödeyenler, yaşa bakılmaksızın kısmi emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu sistem, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartını getiriyor.

Yüzde 60 Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik

İş gücünü en az yüzde 60 oranında kaybeden çalışanlar, malulen emeklilik hakkına sahip. Bu durum için en az 1800 gün prim ödemiş olmak gerekiyor.

Engelli Çalışanlar İçin Emeklilik

Yüzde 40 ve üzeri engelli olan ve vergi indirimi hakkı kazanan çalışanlar, yaş sınırı olmaksızın emekli olabilirler. Bu durumda da 15 yıl ve 3600 gün prim ödenmiş olması şartı bulunuyor.

Yıpratıcı Mesleklerde Çalışanlara Özel Haklar

Ağır işler ve yıpratıcı mesleklerde çalışanlar için ek avantajlar mevcut. Bu meslek gruplarına, sigortalılık sürelerine ek günler eklenerek emeklilik tarihi öne çekilebiliyor.

Engelli Çocuğu Olan Anneler için Prim Kolaylığı

1 Ekim 2008 sonrasında başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, primlerinin dörtte birini toplam prim süresine ekleyebilir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
KKTC’deki Yahudi istilasına inşaat limiti! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar detayları açıkladı!
Refah payı haftaya açıklanıyor! En düşük emekli aylığı 10 bin TL’yi geçebilir
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul’da!
SON DAKİKA