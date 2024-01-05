Listede adı soyadı olanlar 7.608 TL’lik ödemeyi kaptı! Kimlik belgesi getirene tıkır tıkır ödeniyor! 30 gün içinde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kronik hastalara yönelik yardım programı, ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlıyor. Peki, kronik hastalık yardımı ne kadar oldu 2024? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kronik hastalara yönelik yardım programı, ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlıyor. Peki, kronik hastalık yardımı ne kadar oldu 2024? İşte detaylar...
HASTALARA NAKDİ YARDIM
Ocak ayıyla birlikte tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 7 bin 608 liraya ulaştı.
Kronik Hastalara Yönelik Devlet Yardımları İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor
Ülkemizdeki sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım programı kapsamında, kronik hastalara düzenli nakdi destek sağlanıyor. Kronik hastaların maddi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan bu yardım programı, Tüberküloz ve SSPE hastalıkları nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan bireyleri hedef alıyor. Ayrıca, cihaza bağlı yaşayan ihtiyaç sahibi kronik hastalara elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç desteği de sağlanmaktadır.
Başvuru Koşulları:
Kronik hastalara yönelik yardımdan yararlanmak isteyenlerin, Tüberküloz veya SSPE hastalığı nedeniyle maddi ve sosyal açıdan zorluk içinde olduklarının tespit edilmiş olması gerekmektedir. Yardım programına başvuruda bulunma hakkına sahip kişiler arasında, Tüberküloz veya SSPE hastası olanlar ile hastaya bakım sorumluluğu taşıyanlar bulunmaktadır.
Başvuru Süreci:
Kronik hastalara yönelik yardım başvurusu, ilgili kişilerin ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Başvurular, mütevelli heyeti tarafından onaylandıktan ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'nden hastalık bilgileri alındıktan sonra tamamlanmaktadır. Ekstra belge talep edilmemektedir.