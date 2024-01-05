Kimliğiyle başvurana 3 bin 504 lira ödeme çıkıyor! 1959-1958-1957-1956 doğumlular yaşadı! 65 yaş ve üzeri olmak kaydıyla...

Sosyal yardım programları üzerinden önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Sosyal desteklerden bazıları, memur maaşlarındaki katsayı artışlarına endeksli olarak belirleniyor. Yılın ilk ve ikinci yarısında gerçekleşen Ocak ve Temmuz aylarındaki maaş katsayısı güncellemeleri, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar geniş bir kesimi olumlu bir şekilde etkiliyor. Son olarak 2024 yılının Ocak ayında yapılan son memur zammıyla sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık olarak yapılan 2 bin 348 liralık ödeme 3 bin 504 liraya çıkıyor. Peki 65 yaş aylığına nasıl başvurulur, şartları neler? İşte detaylar...

2024 YILINDA 65 YAŞ AYLIĞINA ZAM Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar 3 bin 504 liraya çıkıyor. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. 2023'ün ikinci yarısında kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyordu. Bu tutar da bu ay asgari ücretteki artışla 5 bin 667 liraya yükseldi.