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Kimliğiyle başvurana 3 bin 504 lira ödeme çıkıyor! 1959-1958-1957-1956 doğumlular yaşadı! 65 yaş ve üzeri olmak kaydıyla...

Devlet ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişiyor. Bu desteklerden biri de 65 yaş aylığı. Memur maaş katsayısında bu ay yaşanan artış pek çok sosyal destek ödemesine yansırken, 65 yaş aylığı alanların da ödemeleri yükselecek. 2024 yılında 65 yaş aylığı alanlar gelen Ocak zammıyla birlikte 3 bin 504 lira ödeme alabilecek. İşte 65 yaş aylığı başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 09:52 Güncelleme 05 Ocak 2024, 09:57
Kimliğiyle başvurana 3 bin 504 lira ödeme çıkıyor! 1959-1958-1957-1956 doğumlular yaşadı! 65 yaş ve üzeri olmak kaydıyla...

Sosyal yardım programları üzerinden önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Sosyal desteklerden bazıları, memur maaşlarındaki katsayı artışlarına endeksli olarak belirleniyor. Yılın ilk ve ikinci yarısında gerçekleşen Ocak ve Temmuz aylarındaki maaş katsayısı güncellemeleri, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar geniş bir kesimi olumlu bir şekilde etkiliyor. Son olarak 2024 yılının Ocak ayında yapılan son memur zammıyla sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık olarak yapılan 2 bin 348 liralık ödeme 3 bin 504 liraya çıkıyor. Peki 65 yaş aylığına nasıl başvurulur, şartları neler? İşte detaylar...

2024 YILINDA 65 YAŞ AYLIĞINA ZAM

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar 3 bin 504 liraya çıkıyor. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. 2023'ün ikinci yarısında kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyordu. Bu tutar da bu ay asgari ücretteki artışla 5 bin 667 liraya yükseldi.

YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 'Sosyal Yardım Programlarımız' başlığı altında yer alan bilgide evrak olarak sadece kimlik belgesinin olmasının yeterli olduğu belirtiliyor.

Başvurular e devlet üzerinden alınabiliyor. E devlet'i kullanarak 4-1/c kapsamındaki kişiler yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunabilir. Buna göre '4C Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması' linki ile başvuruda bulunabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

65 YAŞ AYLIĞI MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Yaşlılık aylığı ödemeleri her ayın ilk haftası gerçekleştiriliyor. İlk ödeme genellikle Ziraat Bankası şubeleri tarafından yapılırken, sonraki ödemeler PTT şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu ödemeler, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere üçer aylık dönemler halinde yapılmaktadır. Bu düzenlemeler, yaşlı vatandaşların maddi ihtiyaçlarını karşılamaları ve yaşam kalitelerini yükseltmeleri için önemli bir destek sağlamaktadır.

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