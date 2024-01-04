Muhalefetin İsrail’e ihracat üzerinden kurguladığı gizli oyun elinde patladı! Tıkla Ticaret Bakanlığı’nın gerçek verilerini gör!

KÜSURAT AHMET'İN KİRLİ OYUNU!

Ancak muhalefet yine bilindiği üzere söz konusu veriler üzerinden algı operasyonuna soyundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçmiş dönem verilerinden bihaber olacak ki "Ey istismarcı ve riyakar iktidar sahipleri! Siz hiç Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz mısınız? İsrail'e ihracatımız Aralık ayında da devam etti. Azerbaycan'a, İran'a ve Suudi Arabistan'a olan ihracatımızdan daha fazla olan bu ihracat ile İsrail ihracatımızda 13. sıraya yükseldi" ifadelerini kullandı. Yetmedi yine Ahmet Davutoğlu'nun gazetesi Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci bugünkü yazısında İsrail'e ihracatın yüzde 35 arttığını iddia etti.

TİCARET BAKANLIĞI İDDİALARIN GERÇEK DIŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Muhalefetin İsrail üzerinden kurmaya çalıştığı kirli oyuna Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatın arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında İsrail'e ihracatın arttığına yönelik iddiaların yer aldığı hatırlatılarak, bunun gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İsrail ile ticaretin, ülkenin Yahudi bölgesine giden ticaret olmadığına işaret edilen açıklamada, "İsrail'de vatandaş olan 2,2 milyon Filistinliler ile İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye de giden ticarettir. Filistin topraklarında 8 milyon Filistinli Arap yaşamaktadır. İsrail topraklarında 7,2 milyon Yahudi yaşamaktadır. Filistin bölgesine giden bütün mallar, İsrail adıyla İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yer verilen bilgiye göre, 7 Ekim- 31 Aralık 2022 dönemimde, Türkiye'nin İsrail ile toplam ticareti 2 milyar 320 milyon dolar olurken, bu rakam 2023'ün aynı döneminde yüzde 45 azalarak 1 milyar 280 milyon dolar olarak kaydedildi.

2022'nin belirtilen yaklaşık 3 aylık döneminde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 1 milyar 606 milyon dolar, bu ülkeden ithalatı 714 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise ihracatta yüzde 39 azalışla 980 milyon dolar, ithalatta yüzde 58'lik düşüşle 300 milyon dolarlık ticaret kayıtlara geçti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN