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Mevduat faizleri uçtu kaçtı! 165.000 TL’nin Ocak 2024 aylık getirisi bomba

Merkez Bankası'nın faiz oranını %42,50 olarak açıklamasının ardından, Türkiye'deki bankalar da mevduat faiz oranlarını artırdı. Bu haberimizde 165 bin TL mevduatın aylık getirisini hesaplayacağız.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 16:54 Güncelleme 04 Ocak 2024, 16:55
Mevduat faizleri uçtu kaçtı! 165.000 TL’nin Ocak 2024 aylık getirisi bomba

2024 yılında Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı, bankaların mevduat faiz oranlarını yükseltmesine yol açmıştır. Yatırımcılar, bankaların sunduğu farklı mevduat ürünlerini ve getirilerini değerlendirerek, kendilerine en uygun yatırım seçeneğini bulabilirler. Yüksek faiz oranları, özellikle kısa vadeli mevduatlar için cazip bir getiri sunuyor.

Merkez Bankası Faiz Artışları ve Etkisi

Merkez Bankası, yaz aylarından bu yana faiz oranlarını artırma yoluna gitmiş durumda. Bu artış, bankalardaki mevduat faiz oranlarını doğrudan etkiliyor ve yatırımcılara daha yüksek getiri fırsatları sunuyor.

Bankalara Göre 165.000 TL Mevduat Faiz Oranları ve Getirileri

ING - e-Turuncu Hesap

  • Faiz Oranı: %45
  • Net Kazanç: 6.184,11 TL
  • Vade Sonu Tutar: 171.184,11 TL

Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

  • Faiz Oranı: %46
  • Net Kazanç: 6.321,53 TL
  • Vade Sonu Tutar: 171.321,53 TL

TEB - Marifetli Hesap

  • Faiz Oranı: %45
  • Net Kazanç: 6.184,11 TL
  • Vade Sonu Tutar: 171.184,11 TL

Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL

  • Faiz Oranı: %39
  • Net Kazanç: 5.359,56 TL
  • Vade Sonu Tutar: 170.359,56 TL

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

  • Faiz Oranı: %39
  • Net Kazanç: 5.359,56 TL
  • Vade Sonu Tutar: 170.359,56 TL

Enpara.com - Vadeli Hesap

  • Faiz Oranı: %36
  • Net Kazanç: 4.947,29 TL
  • Vade Sonu Tutar: 169.947,29 TL

Bu bankaların sunduğu mevduat faiz oranları ve getirilerini karşılaştırırken, yatırımcıların kendi finansal hedefleri ve risk toleranslarına göre en uygun seçeneği belirlemeleri önemlidir. Ayrıca, faiz oranlarının yanı sıra vade süresi ve diğer şartları da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Mevduat hesabı, bir bankada belli bir süre boyunca paranızı tuttuğunuz ve bu süre zarfında bankanın size ödeme yaptığı bir yatırım aracıdır. Mevduat hesabı sahibi olarak para kazanmanın temel yolları aşağıda açıklanmıştır:

Faiz Oranları: Bankalar, mevduat hesapları için farklı faiz oranları sunar. Faiz oranları, ekonomik koşullara, Merkez Bankası'nın politikalarına ve piyasa rekabetine göre değişebilir.

Vade Seçenekleri: Mevduat hesapları genellikle belirli bir vade süresi için açılır. Kısa, orta veya uzun vadeli mevduat seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. Genellikle, vade süresi uzadıkça faiz oranları da artar.

Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez

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