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2024 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İl il güncel liste!

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, memur ve emekli aylıklarını başta olmak üzere birçok önemli mali kalemi etkileyecek. Bu durum, dul-yetim, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği ve kıdem tazminatı gibi çeşitli sosyal yardımların oranlarının da güncellenmesine yol açacak. Bu güncellemeler, 2024 Ocak ayında evde bakım parasının ne kadar olacağı gibi konularda da merak uyandırıyor. İşte, 2024 Ocak ayında evde bakım parasının kaç TL olduğu ve diğer sosyal yardımlarla ilgili merak edilen bilgiler...

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 12:15 Güncelleme 04 Ocak 2024, 12:15
2024 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İl il güncel liste!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ait enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaştı. Bu veriler, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere birçok sosyal yardımın zammını belirleyecek ve milyonlarca kişinin finansal durumunu etkileyecek. Peki, 2024 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İl il güncel liste!

2024'TE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 608 liraya yükseliyor. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da bu ay yeni asgari ücretle değişti. Gelir sınırı 7 bin 601 lira 55 kuruştan 11 bin 334 lira 75 kuruşa çıktı.



Evde Bakım Yardımı Nasıl Alınır?

Evde bakım yardımından faydalanmak isteyen engelli bireyler ve aileleri için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması gerekiyor. Ayrıca, 18 yaşından büyük engelli bireyler için "ağır engelli" veya "tam bağımlı", 18 yaşından küçükler için ise "ağır engelli", "Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır", "Belirgin özel gereksinimi vardır" veya "Özel koşul gereksinimi var" ifadelerinin yer aldığı bir sağlık kurulu raporunun olması şart.



Engelli bireyin bakıma muhtaç olduğunun bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından tespit edilmesi durumunda, evde bakım yardımından yararlanmaya başlanabiliyor.



Evde Bakım Aylığı Sorgulama Ekranı

Evde bakım aylığı alacak bireyler, ödemelerin hesaplarına yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden kolayca sorgulayabilirler. e-Devlet sistemi, birçok işlemi online olarak yapma imkanı sunuyor. "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında yer almakta ve buradan evde bakım aylığı bilgilerine ulaşmak mümkün.



Bu gelişmeler, engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak önemli adımlar olarak görülüyor. Özellikle beklenen maaş artışı, birçok ailenin yüzünü güldürecek bir haber olarak öne çıkıyor.

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