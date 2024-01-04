Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ait enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaştı. Bu veriler, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere birçok sosyal yardımın zammını belirleyecek ve milyonlarca kişinin finansal durumunu etkileyecek. Peki, 2024 Ocak ayı evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? İl il güncel liste!

2024'TE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU? EVDE BAKIM AYLIĞI Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 608 liraya yükseliyor. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da bu ay yeni asgari ücretle değişti. Gelir sınırı 7 bin 601 lira 55 kuruştan 11 bin 334 lira 75 kuruşa çıktı.