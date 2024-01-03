Temmuz ayında devreye giren seyyanen zam, devlet memurlarına ekonomik anlamda bir rahatlama sağlamıştı. 2024 yılında bu olumlu tablonun sürüp sürmeyeceği ve seyyanen zammın miktarı merak konusu oldu. Peki, Seyyanen zam enflasyon oranında artacak mı 2024? 3 Ocak 2024 memur zammına seyyanen dahil mi? Emekliye seyyanen zam verilecek mi? İşte detaylar...

Hesaplama Metodu ve Yıl Sonu Planlaması



Seyyanen zammın hesaplanmasında kullanılan yöntem, 15.965 gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımına dayanıyor. Temmuz-Aralık dönemi için belirlenen maaş katsayısı ile yapılan hesaplama, neticede 8 bin 77 liralık bir ek ödeme sağlıyor. Bu ödeme, yıl sonuna kadar devam edecek ve memurların mali durumlarını önemli ölçüde iyileştirecek.