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Cepler ısınacak! 25 metreküp gaz 4 ay daha devletten!

Bedelsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024’e kadar sürecek. Faturalardan 4 ay daha aylık ortalama 145 lira alınmayacak. İşte haberin detayları...

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ocak 2024 Güncelleme 03 Ocak 2024, 07:00
Cepler ısınacak! 25 metreküp gaz 4 ay daha devletten!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazı keşfi ile birlikte Nisan 2023'te verdiği bedelsiz doğalgaz müjdesinde bugüne kadar vatandaşlara 72 milyar liralık doğalgaz desteği verildi.



Nisan 2023'te faturaların tamamını devlet karşılarken, o tarihten bu yana ise her ay yaklaşık 145 liraya denk gelen 25 metreküplük doğalgaz bedeli Hazine tarafından karşılanıyor.

87 MİLYARI BULACAK
25 metreküplük doğalgaz desteği uygulamasına 1 Mayıs 2024'e kadar devam edileceği gibi, bu kapsamda vatandaşın 4 ay daha faturalarına nakdi destekte bulunulacak. Mayıs 2024 itibariyle vatandaşa verilen doğalgaz destek miktarı 87 milyar liraya ulaşacak.

ÜRETİM ARTIYOR
Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan halihazırda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretime ulaşılırken, bu üretim 1.5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Gaz sahasında Faz-1 kısmı tamamlandığında üretim günlük 10 milyon metreküpe, Faz-2 kısmı tamamlandığında ise günlük 40 milyon metreküpe çıkacak.

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