Cepler ısınacak! 25 metreküp gaz 4 ay daha devletten!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazı keşfi ile birlikte Nisan 2023'te verdiği bedelsiz doğalgaz müjdesinde bugüne kadar vatandaşlara 72 milyar liralık doğalgaz desteği verildi.





Nisan 2023'te faturaların tamamını devlet karşılarken, o tarihten bu yana ise her ay yaklaşık 145 liraya denk gelen 25 metreküplük doğalgaz bedeli Hazine tarafından karşılanıyor.