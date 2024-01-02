PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Taban aylıklar artıyor! Meclis’in ilk işi emekli maaşları | Memur-emekli zammı yarın belli oluyor | Ek iyileştirme de Meclis'e taşınıyor

Memurların, emeklilerin Ocak zammı yarın açıklanacak. Meclis’in yeni yılda ilk işi de emekli maaşları olacak. Taban aylık ödemesi için10 bin lira ve üstü konuşuluyor...

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ocak 2024 Güncelleme 02 Ocak 2024, 07:01
Taban aylıklar artıyor! Meclis’in ilk işi emekli maaşları | Memur-emekli zammı yarın belli oluyor | Ek iyileştirme de Meclis’e taşınıyor

Milyonlarca memurun ve emeklinin Ocak zammı yarın açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Ayrıca emeklilere iyileştirme de beklenirken, bunun için yasal düzenleme gerekecek.

TBMM, 2024 yılı bütçesi ile çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemenin de içinde bulunduğu Torba Yasa'yı kabul edip 16 Ocak'a kadar tatile girdi. Meclis'in yeni yıldaki ilk gündem maddesi emekliler olacak. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenleme yasa teklifi olarak Meclis gündemine gelecek. Teklifin hızla yasalaştırılıp yapılan artışı emeklinin Ocak ayı içinde alması planlanıyor.

GÖZLER RAKAMDA
Asgari ücretin açıklanması ile birlikte gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yıl zamları ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesine çevrildi. AK Parti kulislerinde, asgari ücrette yapılan artışın en düşük emekli maaşına yansıtılması yönünde bir beklenti bulunuyor.

AK Parti genel merkez ve grup yöneticileri, vatandaşın beklentilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara iletti. AK Parti kurmayları, "Cumhurbaşkanımız da zaman zaman bu konu gündeme geldiğinde emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. İlk yapılacak Kabine'de konu gündeme gelecek. Çıkan karara göre teklif TBMM Başkanlığı'na sunulur" dedi. Kulislerde, en düşük emekli aylığı ödemesi rakamının 10 bin liranın altına düşmeyeceği, 11-12 bin lirayı da bulabileceği konuşuluyor. Ancak net rakamın bütçe olanakları içinde yapılacak hesaplarla netleşmesi bekleniyor.


'ZAM FARKI OLMASIN'
Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta yaklaşık yüzde 50 zam yapılacak. SSK Bağ-Kur emeklisi için bu rakam yıl sonu enflasyonuna göre ortaya çıkacak. AK Partili yöneticiler, memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasında bir fark oluşmaması gerektiği yönündeki düşüncelerini de ilgili bakanlara iletti.

AK Partililerin, "Kendi mevzuatlarına göre hesaplama yapıldığında iki grup arasında bir zam farkı ortaya çıkacak. Ancak bunu vatandaşımıza anlatmakta zorluk çekebiliriz. Ya iki kesimin zamları da aynı olmalı ya da çok yakın rakamlar ortaya konulmalı" yönünde görüş bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İçişleri Bakanlığı önünde ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi! Bakan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet
Milyonlara prim rehberi! İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? Kaç lira ödenir? | İsteğe bağlı sigorta için gerekli şartlar neler?
SON DAKİKA