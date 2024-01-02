Taban aylıklar artıyor! Meclis’in ilk işi emekli maaşları | Memur-emekli zammı yarın belli oluyor | Ek iyileştirme de Meclis’e taşınıyor

AK Parti genel merkez ve grup yöneticileri, vatandaşın beklentilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara iletti. AK Parti kurmayları, "Cumhurbaşkanımız da zaman zaman bu konu gündeme geldiğinde emeklilerle ilgili yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemişti. İlk yapılacak Kabine'de konu gündeme gelecek. Çıkan karara göre teklif TBMM Başkanlığı'na sunulur" dedi. Kulislerde, en düşük emekli aylığı ödemesi rakamının 10 bin liranın altına düşmeyeceği, 11-12 bin lirayı da bulabileceği konuşuluyor. Ancak net rakamın bütçe olanakları içinde yapılacak hesaplarla netleşmesi bekleniyor.



'ZAM FARKI OLMASIN'

Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta yaklaşık yüzde 50 zam yapılacak. SSK Bağ-Kur emeklisi için bu rakam yıl sonu enflasyonuna göre ortaya çıkacak. AK Partili yöneticiler, memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi arasında bir fark oluşmaması gerektiği yönündeki düşüncelerini de ilgili bakanlara iletti.

AK Partililerin, "Kendi mevzuatlarına göre hesaplama yapıldığında iki grup arasında bir zam farkı ortaya çıkacak. Ancak bunu vatandaşımıza anlatmakta zorluk çekebiliriz. Ya iki kesimin zamları da aynı olmalı ya da çok yakın rakamlar ortaya konulmalı" yönünde görüş bildirdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN