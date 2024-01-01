Eğer listede bu kodlar varsa emekliliğiniz iptal... SGK hizmet dökümüne hemen bakın!

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), emeklilerin maaşlarını etkileyen sahte sigorta bildirimleri konusunda titiz denetimlerini sürdürüyor. Rastgele bir iş yerine "ş-şüpheli" kodu konulduğu anda, bu iş yeriyle ilgili denetim süreci başlıyor. Eğer denetim sonucunda iş yerinin sahte sigortalı bildiriminde bulunduğu tespit edilirse "ş" kodu "s" (sahte) olarak değiştiriliyor. Bu durum emekli maaşlarının kesilmesine yol açabiliyor.
3 HARFE DİKKAT: Ş, S, K KODLARI VE ANLAMLARI
Emeklilik maaşı alan vatandaşlar artık sigorta prim dökümlerinde beliren "Ş" (şüpheli), "S" (sahte) ve "K" (kontrollü) harflerine dikkat etmek zorunda. Bu harfler, çalışılan iş yerinin durumuna göre değişiyor ve emeklilik haklarını doğrudan etkileyebiliyor.
DENETİM SÜRECİ VE SONUÇLARI
Bir iş yerine "Ş-Şüpheli" kodu eklendiğinde, SGK tarafından bir denetim süreci başlatılıyor. Bu süreç, iş yerinin sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla yapılıyor.