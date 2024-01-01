Eğer listede bu kodlar varsa emekliliğiniz iptal... SGK hizmet dökümüne hemen bakın!

Denetim sonuçlanıncaya kadar iş yerinin "Ş" kodu değiştirilmez. Denetim sonucu olumluysa, "Ş" kodu kaldırılır ve hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.

Ancak olumsuz bir sonuç, emeklilik hakkını kaybedenler için maaşların kesilmesi ve ödenen aylıkların geri istenmesi anlamına geliyor.

SGK'nın bu yeni denetim süreci, emekliler için önemli bir uyarı niteliğinde. Emeklilik hakkınızı korumak ve maaşınızı riske atmamak için hizmet dökümünüzdeki bu harflere dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Eğer hizmet dökümünüzde "Ş", "S", "K" harfleri varsa, bu durumu hemen incelemelisiniz. Emeklilik sürecinizde herhangi bir sıkıntıya neden olmaması için bilinçli ve dikkatli olmakta fayda var.