SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Eğer listede bu kodlar varsa emekliliğiniz iptal... SGK hizmet dökümüne hemen bakın!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik işlemlerini daha şeffaf ve güvenilir kılmak amacıyla yeni denetim yöntemlerini devreye sokuyor. Bu yeni uygulamalar, 4/A (SSK), 4/B (Bağ-Kur) ve 4/C (Emekli Sandığı) kapsamındaki tüm emeklileri etkileyen önemli değişiklikleri içeriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 12:25 Güncelleme 01 Ocak 2024, 12:25
Eğer listede bu kodlar varsa emekliliğiniz iptal... SGK hizmet dökümüne hemen bakın!

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), emeklilerin maaşlarını etkileyen sahte sigorta bildirimleri konusunda titiz denetimlerini sürdürüyor. Rastgele bir iş yerine "ş-şüpheli" kodu konulduğu anda, bu iş yeriyle ilgili denetim süreci başlıyor. Eğer denetim sonucunda iş yerinin sahte sigortalı bildiriminde bulunduğu tespit edilirse "ş" kodu "s" (sahte) olarak değiştiriliyor. Bu durum emekli maaşlarının kesilmesine yol açabiliyor.

3 HARFE DİKKAT: Ş, S, K KODLARI VE ANLAMLARI

Emeklilik maaşı alan vatandaşlar artık sigorta prim dökümlerinde beliren "Ş" (şüpheli), "S" (sahte) ve "K" (kontrollü) harflerine dikkat etmek zorunda. Bu harfler, çalışılan iş yerinin durumuna göre değişiyor ve emeklilik haklarını doğrudan etkileyebiliyor.

DENETİM SÜRECİ VE SONUÇLARI

Bir iş yerine "Ş-Şüpheli" kodu eklendiğinde, SGK tarafından bir denetim süreci başlatılıyor. Bu süreç, iş yerinin sahte sigortalı bildiriminde bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla yapılıyor.

Denetim sonuçlanıncaya kadar iş yerinin "Ş" kodu değiştirilmez. Denetim sonucu olumluysa, "Ş" kodu kaldırılır ve hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.

Ancak olumsuz bir sonuç, emeklilik hakkını kaybedenler için maaşların kesilmesi ve ödenen aylıkların geri istenmesi anlamına geliyor.

SGK'nın bu yeni denetim süreci, emekliler için önemli bir uyarı niteliğinde. Emeklilik hakkınızı korumak ve maaşınızı riske atmamak için hizmet dökümünüzdeki bu harflere dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Eğer hizmet dökümünüzde "Ş", "S", "K" harfleri varsa, bu durumu hemen incelemelisiniz. Emeklilik sürecinizde herhangi bir sıkıntıya neden olmaması için bilinçli ve dikkatli olmakta fayda var.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet
MİT, terör örgütü DEAŞ’ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi’yi Halep’te yakaladı
Galata’dan şehitlerimiz ve Filistin için dünyaya haykırış... İsimleri tek tek okundu | Tarihi günden tarihi kareler!
SON DAKİKA