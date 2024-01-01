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Noktası virgülüne artacak! 85 milyona müjdeler peş peşe geldi! SED, 65 yaş aylığı, memur, emekli, evde bakım parası tavan taban...

Türkiye'de Ocak ayı itibarıyla, işçilerden memurlara, emeklilerden işsizlere kadar geniş bir kesimin gelirlerinde artış yaşanacak. Bu durum, milyonlarca vatandaşın beklediği zam oranlarının hayata geçirilmesiyle gerçekleşecek. Özellikle asgari ücrete yapılan %49.11'lik zam, hem çalışanların hem de işsizlik maaşı ve sosyal yardım alan vatandaşların gelirlerini olumlu yönde etkileyecek. Bu artış, ekonominin farklı kesimlerindeki bireyler için önemli bir gelir iyileştirmesi anlamına geliyor. SED, 65 yaş aylığı, memur, emekli, evde bakım parası ne olacak?

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 12:29 Güncelleme 01 Ocak 2024, 12:29
Noktası virgülüne artacak! 85 milyona müjdeler peş peşe geldi! SED, 65 yaş aylığı, memur, emekli, evde bakım parası tavan taban...

Ocak 2024 itibarıyla işçi, emekli, memur ve sosyal yardım alan milyonlarca kişinin gelirleri önemli ölçüde artacak. Yeni yılın başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde çalışan, emekli, memur ve sosyal yardım alanlar arasında sevinç dolu bir gelişme yaşanıyor. 2024'ün ilk ayıyla birlikte birçok kesimin geliri artacak, milyonlar yeni maaşlarına kavuşacak. Asgari ücrette gerçekleşen yüzde 49.11'lik artışın ardından 3 Ocak'ta duyurulacak enflasyon oranları büyük bir merakla bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE BÜYÜK ARTIŞ

2024 yılı için belirlenen yeni asgari ücret, işçilerin cebini rahatlatacak. Brüt asgari ücret 20.002 TL'ye, net asgari ücret ise 17.002 TL'ye yükseltildi. Bu, %49.11'lik bir artışa denk geliyor. İşçiler, yeni ücretlerini 31 Ocak ya da 1 Şubat'ta alacak.

Yeni asgari ücret resmen belli oldu!

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA YANSIMALARI

Özel sektör çalışanlarının maaşları da bu artıştan etkilenecek. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların ücretlerinde de artış bekleniyor. Sektördeki maaş artışlarının %40-50 arasında olacağı tahmin ediliyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE İYİ HABER

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024 yılının ilk 6 ayı için enflasyon artışı alacak. 6 aylık enflasyonun %38-40 civarında olması bekleniyor. Bu, emekliler için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI

Memurlar ve memur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışlarla maaşlarını yükseltecek. 6 aylık enflasyonun %38-40 olması durumunda, Ocak zammı toplamda %50'ye ulaşabilir.

SOSYAL YARDIMLARDA ARTIŞ

Sosyal yardımlar da Ocak ayıyla birlikte artacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası ve SED ödemelerindeki artış, memurlara yapılan oranla paralel olacak.

DUL VE YETİM MAAŞLARI

Emeklilere yapılan artışlar, vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da etkileyecek. SSK veya Bağ-Kur'lu bir sigortalının yakınıysanız, bu kesime yapılan artış oranı geçerli olacak.

İŞSİZLİK MAAŞLARINDA YÜKSELİŞ

2024'te işsizlik maaşları da yükselecek. En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin %40'ı, en yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin %80'i kadar olacak.

KIDEM TAZMİNATLARINDA DEĞİŞİKLİK

Kıdem tazminatlarının taban ve tavan miktarları da yeni asgari ücrete göre artacak. En yüksek aylık kıdem tazminatı, memurlara yapılan zam oranında artacak ve 35.233 TL'ye kadar yükselecek.

EMEKLİ ZAMLARI VE BEKLENTİLER

Emekliler için 2024 yılının ilk yarısında uygulanacak zam oranları, 5 ve 6 aylık enflasyon oranlarına, toplu sözleşme artışına ve potansiyel refah payına bağlı olacak. Bu oranlar, emeklilerin gelirlerinde önemli bir artışa işaret ediyor.

EMEKLİ ZAMLARI İÇİN ORANLAR

- 5 aylık enflasyon : Yüzde 33.66
- 6 aylık enflasyon (T) : Yüzde 37,66
- Toplu sözleşme artışı: Yüzde 15
- SSK ve Bağ-Kur enflasyon artışı: Yüzde 37,76
- Memur ve memur emeklisi artışı: Yüzde 49.47
- SSK ve Bağ-Kur refah payı beklentisi: 12 puan
- Taban maaş artışı beklentisi: 10-12 bin TL

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