Noktası virgülüne artacak! 85 milyona müjdeler peş peşe geldi! SED, 65 yaş aylığı, memur, emekli, evde bakım parası tavan taban...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE İYİ HABER
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2024 yılının ilk 6 ayı için enflasyon artışı alacak. 6 aylık enflasyonun %38-40 civarında olması bekleniyor. Bu, emekliler için önemli bir gelir artışı anlamına geliyor.
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI
Memurlar ve memur emeklileri, Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışlarla maaşlarını yükseltecek. 6 aylık enflasyonun %38-40 olması durumunda, Ocak zammı toplamda %50'ye ulaşabilir.
SOSYAL YARDIMLARDA ARTIŞ
Sosyal yardımlar da Ocak ayıyla birlikte artacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası ve SED ödemelerindeki artış, memurlara yapılan oranla paralel olacak.
DUL VE YETİM MAAŞLARI
Emeklilere yapılan artışlar, vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da etkileyecek. SSK veya Bağ-Kur'lu bir sigortalının yakınıysanız, bu kesime yapılan artış oranı geçerli olacak.
İŞSİZLİK MAAŞLARINDA YÜKSELİŞ
2024'te işsizlik maaşları da yükselecek. En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin %40'ı, en yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin %80'i kadar olacak.
KIDEM TAZMİNATLARINDA DEĞİŞİKLİK
Kıdem tazminatlarının taban ve tavan miktarları da yeni asgari ücrete göre artacak. En yüksek aylık kıdem tazminatı, memurlara yapılan zam oranında artacak ve 35.233 TL'ye kadar yükselecek.
EMEKLİ ZAMLARI VE BEKLENTİLER
Emekliler için 2024 yılının ilk yarısında uygulanacak zam oranları, 5 ve 6 aylık enflasyon oranlarına, toplu sözleşme artışına ve potansiyel refah payına bağlı olacak. Bu oranlar, emeklilerin gelirlerinde önemli bir artışa işaret ediyor.