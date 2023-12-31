Aile Destek paketi yılbaşından önce mi yatacak 2023? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? e-Devlet sosyal yardım parası sorgulama

Aile Destek Paketi kapsamında düzenlenen aylık ödemeler, vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Aile Destek Programı ödemeleri, başvuran ailelerin kişi başına düşen aylık gelirine bağlı olarak belirlenmektedir. Peki, Aile Destek paketi yılbaşından önce mi yatacak 2023? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK: 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 5 bin 667 liraya, evde bakım desteğinde 11 bin 334 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.