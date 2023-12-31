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Aile Destek paketi yılbaşından önce mi yatacak 2023? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? e-Devlet sosyal yardım parası sorgulama

2024 yılına yaklaşırken, Türkiye'de aile destek ödemeleri hakkında yapılan aramalar artış gösteriyor. Aralık ayının sonlarına doğru yaklaşılırken, vatandaşlar tarafından aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair bir merak ve ilgi artışı yaşanıyor. Bu ödemeler, özellikle dar gelirli aileler için önemli bir maddi destek kaynağı oluşturuyor ve ailelerin ekonomik refahını artırmada önemli bir rol oynuyor. Peki Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek paketi yılbaşından önce mi yatacak 2023?

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 15:55 Güncelleme 31 Aralık 2023, 15:55
Aile Destek paketi yılbaşından önce mi yatacak 2023? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? e-Devlet sosyal yardım parası sorgulama

Aile Destek Paketi kapsamında düzenlenen aylık ödemeler, vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Aile Destek Programı ödemeleri, başvuran ailelerin kişi başına düşen aylık gelirine bağlı olarak belirlenmektedir. Peki, Aile Destek paketi yılbaşından önce mi yatacak 2023? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK:

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 5 bin 667 liraya, evde bakım desteğinde 11 bin 334 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirtti.Göktaş, yazılı açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden bu programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını hatırlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN...

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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