Google ABD’deki davada 5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Amerikan teknoloji şirketi Google, kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, 5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Kaliforniya Bölge Mahkemesi, Google'ın kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Mahkeme Başkanı Hakim Yvonne Gonzalez Rogers, Google'ın davacılarla 5 milyar dolar tazminat ödenmesinde uzlaşmaya vardığını açıkladı. Dava, 2020'de Boies Schiller Flexner hukuk firması tarafından Google çerezlerinin, kullanıcıların Chrome'da gizli modunu etkinleştirdikten sonra bile internette gezinme faaliyetlerini izlemeye devam ettiği iddiasıyla açılmıştı.