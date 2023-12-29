EYT’siz + yaş barajı olmadan maaş bağlanıyor! Belli oldu, 1990-2012-2015’e kadar sigortalı olana 10-15 yıl erken emeklilik

SGK Web Sitesi Üzerinden Sorgulama:
SGK'nın resmi web sitesinde yer alan Doküman Yönetim Sistemi Evrak Takip Sorgusu aracılığıyla sonuçlar öğrenilebilir.
Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?
4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılarının en az 10 yıl çalışmış ve 1800 günlük prim ödemiş olmaları gerekir.
İşe başladıktan sonra en az %60 iş gücü kaybı yaşanmış olması ve bunun ilgili sağlık kuruluşları tarafından raporlanmış olması şarttır.
Hangi Hastalıklar Malulen Emeklilik Kapsamında?
Malulen emeklilik kapsamına giren hastalıklar arasında lösemi, karaciğer ve akciğer kanseri, AIDS, epilepsi, parkinson sendromu, serebral palsi, demans, beyin tümörleri, Multiple Skleroz (MS), anemi, siroz, denge bozukluğu, işitme ve görme kaybı, organ nakli gerektiren hastalıklar, uzuv kaybı, tüberküloz, gastrointestinal kanamalar, Behçet hastalığı, zeka geriliği ve şizofreni gibi durumlar bulunmaktadır.