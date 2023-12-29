EYT’siz + yaş barajı olmadan maaş bağlanıyor! Belli oldu, 1990-2012-2015’e kadar sigortalı olana 10-15 yıl erken emeklilik

Türkiye'de engelli ve malul bireylerin çalışma hayatlarını sürdürebilmeleri ve emekli olabilmeleri için geçerli olan şartlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmektedir. Bu şartlar, engellilik derecesi, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı gibi faktörlere dayanmaktadır, böylece bu bireyler sosyal güvence sisteminden en iyi şekilde faydalanabilmektedir.