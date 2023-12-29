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EYT'siz + yaş barajı olmadan maaş bağlanıyor! Belli oldu, 1990-2012-2015'e kadar sigortalı olana 10-15 yıl erken emeklilik

Türkiye'de sigorta sistemleri, iş kazaları ve sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyen bireyler için önemli bir güvence sunmaktadır. Bu güvence sisteminin önemli bir unsuru ise malulen emeklilik olarak adlandırılmaktadır. Malulen emeklilik, sadece iş kazalarını değil, genel sağlık sorunlarını da kapsayan bir destek mekanizması olarak, bireylerin zorlu süreçte yaşam kalitesini korumayı amaçlamaktadır.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 11:55 Güncelleme 29 Aralık 2023, 11:55
EYT’siz + yaş barajı olmadan maaş bağlanıyor! Belli oldu, 1990-2012-2015’e kadar sigortalı olana 10-15 yıl erken emeklilik

Türkiye'de engelli ve malul bireylerin çalışma hayatlarını sürdürebilmeleri ve emekli olabilmeleri için geçerli olan şartlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmektedir. Bu şartlar, engellilik derecesi, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı gibi faktörlere dayanmaktadır, böylece bu bireyler sosyal güvence sisteminden en iyi şekilde faydalanabilmektedir.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Başvuru Süreci:

Malulen emeklilik için, son çalışılan ilin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüğüne dilekçe ile başvurulmalıdır.
Başvuran kişilerin, yaşlılık, ölüm ve 1800 günlük malullük sigorta primlerini ödemiş olmaları şarttır.

Sağlık Kuruluşuna Başvuru:

SGK tarafından önerilen sağlık kuruluşlarına gidilerek, malullük derecesi belirlenmelidir.
Sağlık kuruluşundan alınan rapor, ilgili SGK birimine sunulur.

Sonuç Bekleme:

SGK, sunulan raporu inceleyerek malulen emeklilik için karar verir.

Malulen Emeklilik Başvuru Sonucu Nasıl Öğrenilir?
E-devlet Üzerinden Sorgulama:

E-devlet sistemi üzerinden, SGK Evrak Takip sayfasını ziyaret ederek sorgulama yapılabilir.

SGK Web Sitesi Üzerinden Sorgulama:

SGK'nın resmi web sitesinde yer alan Doküman Yönetim Sistemi Evrak Takip Sorgusu aracılığıyla sonuçlar öğrenilebilir.



Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?
4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) sigortalılarının en az 10 yıl çalışmış ve 1800 günlük prim ödemiş olmaları gerekir.
İşe başladıktan sonra en az %60 iş gücü kaybı yaşanmış olması ve bunun ilgili sağlık kuruluşları tarafından raporlanmış olması şarttır.



Hangi Hastalıklar Malulen Emeklilik Kapsamında?
Malulen emeklilik kapsamına giren hastalıklar arasında lösemi, karaciğer ve akciğer kanseri, AIDS, epilepsi, parkinson sendromu, serebral palsi, demans, beyin tümörleri, Multiple Skleroz (MS), anemi, siroz, denge bozukluğu, işitme ve görme kaybı, organ nakli gerektiren hastalıklar, uzuv kaybı, tüberküloz, gastrointestinal kanamalar, Behçet hastalığı, zeka geriliği ve şizofreni gibi durumlar bulunmaktadır.

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