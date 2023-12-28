Asgari ücret zammı ile SGK sigorta primi ne kadar oldu 2024? 2024 Bağkur primi ne kadar olacak? Zamlı Tarım, Esnaf, GSS prim ödeme tablosu 2024!

BAĞKUR PRİM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?2023
Bağ-Kur sigorta primi (Tam)
Temmuz: 4,292 TL
%49.11 zam ile 1 Ocak 2024'ten itibaren: 6,399.98 TL oldu.
Erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada tutarlar 1 Ocak itibariyle artacak. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla en düşük borçlanma ve ihya tutarlarının nasıl değişeceği belli oldu. İşte detayları…
EKSİK primini tamamlamak isteyenlerin yardımına borçlanma ve ihya yetişirken, yeni yılla birlikte asgari ücrette yaşanacak artış bu işlemler için ödenecek tutarlara yansıyacak. Erken emeklilik için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle birlikte artacak.
BORÇLANMAYA NE ÖDENİYOR?
Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 13 bin 414 lira olan brüt asgari ücrete göre; şimdi doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 143,09 lira veriyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 4 bin 292 lira 64 kuruş seviyesinde bulunuyor. 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapılırsa en az 103 bin 23, 18 aylık askerlik borçlanması için de en az 77 bin 267 lira ödeniyor. Tüm bu tutarlar, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek yeni brüt asgari ücretle değişecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Asgari ücretin net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olmasıyla 1 Ocak'tan itibaren başvuranların borçlanmaya her gün için en az 70,27, her ay için de 2 bin 108 lira daha fazla ödemesi gerekecek. 1 günlük en düşük borçlanma tutarı 143,09 liradan 213,35 liraya, 1 aylık en düşük borçlanma tutarı da 4 bin 292 lira 64 kuruştan 6 bin 400 lira 76 kuruşa çıkacak. 2 yıllık doğum borçlanmasına 153 bin 618, 18 aylık askerlik borçlanmasına 115 bin 213 lira ödenecek. 2 yıllık doğum borçlanmasında 50 bin 594, 18 aylık askerlik borçlanmasında 37 bin 946 lira fark oluşacak.
GURBETÇİ İÇİN DE YENİ TUTAR
Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 6 bin 36 lira 53 kuruş ödüyor. Bu tutar yeni asgari ücretle 9 bin 1 liraya çıkacak. 1 aylık borçlanmada yaklaşık 2 bin 964 lira seviyesinde fark oluşacak.
İHYA İÇİN NE VERİLECEK? Emeklilik için eksik primleri tamamlamanın yollarından biri de Bağ-Kur'lular için ihya... Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi yapılıyor. Şimdi ihya talebinde bulunan bir kişi 1 aylık ihya için 4 bin 628 lira ödüyor. Bu tutar da Ocak'tan itibaren 6 bin 900 liraya çıkacak. 1 aylık ihya için yaklaşık 2 bin 272 lira daha fazla ödeme yapmak gerekecek.