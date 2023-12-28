Asgari ücret zammı ile SGK sigorta primi ne kadar oldu 2024? 2024 Bağkur primi ne kadar olacak? Zamlı Tarım, Esnaf, GSS prim ödeme tablosu 2024!

Erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada tutarlar 1 Ocak itibariyle artacak. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla en düşük borçlanma ve ihya tutarlarının nasıl değişeceği belli oldu. İşte detayları…

EKSİK primini tamamlamak isteyenlerin yardımına borçlanma ve ihya yetişirken, yeni yılla birlikte asgari ücrette yaşanacak artış bu işlemler için ödenecek tutarlara yansıyacak. Erken emeklilik için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle birlikte artacak.

BORÇLANMAYA NE ÖDENİYOR?

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 13 bin 414 lira olan brüt asgari ücrete göre; şimdi doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 143,09 lira veriyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 4 bin 292 lira 64 kuruş seviyesinde bulunuyor. 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapılırsa en az 103 bin 23, 18 aylık askerlik borçlanması için de en az 77 bin 267 lira ödeniyor. Tüm bu tutarlar, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya girecek yeni brüt asgari ücretle değişecek.