KARADENİZ’DE PETROL HEYECANI! Barbaros Hayrettin Paşa gün sayıyor! Yeni müjdeler yolda mı?

Sondaj süresince Trabzon Limanı 'nı lojistik merkez olarak kullanacak geminin en geç bahar ayları ile birlikte Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarına doğru sefere çıkması bekleniyor.

Öte yandan denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayrettin Paşa'ya çalışmaları sırasında iki destek gemisi de eşlik edecek.