Bakan Şimşek’in Para Sohbetleri programında konuşmalarının çarpıtılması üzerine Turkuvaz Medya’dan açıklama geldi!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuk olduğu Turkuvaz Medya'nın ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği Para Sohbetleri'ne ilişkin kamuoyunda gerçeği yansıtmayan haberler yapılmıştır. Defalarca toplantının kamuoyuna kapalı olduğu belirtilmesine rağmen Sayın Bakana sorulan soruları ve içeriği bilmeden kira fiyat artışı, konut kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili konuşmalar çarpıtılarak resmi kararlar alınmış gibi yansıtılmıştır. 11'incisi düzenlenen sohbetlerimizde sektör temsilcileriyle fikir tartışmalarında bulunulmaktadır. İlk kez böyle bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi resmi bir açıklamada bulunulmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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