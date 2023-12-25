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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara 24 milyon 345 bin TL para cezası

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 09:10 Güncelleme 25 Aralık 2023, 09:52
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara 24 milyon 345 bin TL para cezası

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik Türkiye genelinde denetimler yapıldığı belirtilerek, "Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 22 Aralık 2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Toplantıda ayrıca, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 TL ve otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak, söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

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