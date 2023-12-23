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Muhteşem kıyak bu kez SSK BAĞKUR'lu emekliye geldi! 16.10'da duyuru yapıldı ay bitmeden cepler dolacak

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2024 yılına girmeye sayılı günler kala, önemli bir gelişmeye odaklanmış durumda. Aralık ayında açıklanacak enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranlarını belirleyecek. Şu anda 7.500 TL olan taban emekli maaşı yeni düzenlemelerle birlikte daha da artması bekleniyor. 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan enflasyon zammı, çalışanların maaşlarına doğrudan yansıtılacak ve aynı hesaplarına aktarılacak.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 16:18 Güncelleme 23 Aralık 2023, 16:21
Muhteşem kıyak bu kez SSK BAĞKUR’lu emekliye geldi! 16.10’da duyuru yapıldı ay bitmeden cepler dolacak

Uzmanlar emekli maaşlarının 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarına bağlı olarak önemli bir artış göstereceğini öngörüyor. Bu gelişmeler, 2024 yılının Ocak ayını emekliler için heyecan verici kılan önemli faktörler arasında yer alıyor. 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan enflasyon zammı, çalışanların maaşlarına doğrudan yansıtılacak ve aynı hesaplarına aktarılacak.

ÖDEMELER ARTACAK

Özellikle geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşen promosyon artışının ardından, Ocak ayında benzer bir artışın yaşanması bekleniyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ

Ayrıca çalışan emeklilere yönelik 5.000 TL Cumhuriyet ikramiyesi de yaklaşık 4.7 milyon emekliyi sevindirecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu ikramiye, emeklilerin maaşlarına ek olarak verilecek ve hesaplara yatırılacak.

PROMOSYON ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM

Promosyon ödemelerinde de yeni bir dönem başlıyor. Şu anki en düşük promosyon 4.500 TL iken, en yüksek 12.500 TL olarak ödenmekte.

Yeni promosyon tutarları 3 Ocak'tan sonra bankalar tarafından açıklanacak. Emekliler, bu yeni promosyon ödemeleri için kolay ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilecek.

Başvuruları bugün ve hafta sonu yapacak olanlar ödemelerini 25 Aralık Pazartesi sabah 08.30'dan itibaren almaya başlayacak.

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