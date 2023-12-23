Muhteşem kıyak bu kez SSK BAĞKUR’lu emekliye geldi! 16.10’da duyuru yapıldı ay bitmeden cepler dolacak

Uzmanlar emekli maaşlarının 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarına bağlı olarak önemli bir artış göstereceğini öngörüyor. Bu gelişmeler, 2024 yılının Ocak ayını emekliler için heyecan verici kılan önemli faktörler arasında yer alıyor. 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan enflasyon zammı, çalışanların maaşlarına doğrudan yansıtılacak ve aynı hesaplarına aktarılacak.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ

Ayrıca çalışan emeklilere yönelik 5.000 TL Cumhuriyet ikramiyesi de yaklaşık 4.7 milyon emekliyi sevindirecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu ikramiye, emeklilerin maaşlarına ek olarak verilecek ve hesaplara yatırılacak.