Finansın geleceği Turkuvaz Medya'da konuşuldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Üretim ve ihracatı destekliyoruz"

YATIRIMCI KORUNACAK
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bu yıl sermaye piyasalarının arz ve talep yönlü yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Gönül, "Borsa yatırımcı sayısı, 8.6 milyon ile tüm zamanların zirvesini gördü. 20 Aralık 2023 itibarıyla 54 şirketin halka arzı gerçekleşti" dedi.
Şirketlerin piyasadan 79.3 milyar lira fon sağladığını belirten Gönül, "2023 başından bugüne kadar borçlanma piyasasından sağlanan fon tutarı TL cinsinden yaklaşık 709.8 milyar TL'dir" diye konuştu. Kurul olarak sermaye piyasaları kanalıyla şirketlere finansman imkanı sağlarken, yatırımcıların korunmasının da öncelikli görevlerinden olduğunun altını çizen Gönül, "2023 yılının 11 ayında 212 kişiye işlem yasağı, 90 kişiye 195 milyon lira tutarında idari para cezası verildi. 9 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.
YAPAY ZEKA KISKACI
Gönül, yapay zeka kullanımı ve diğer konularda iş birliklerinin devam ettiğini, bunlarla birlikte sermaye piyasasında oluşabilecek olağanüstü hareketlerin de anında tespit edilebileceğini söyledi.
FİNANSAL TEKNOLOJİLERE YENİ STRATEJİ
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, zirvede, finansal teknolojiler konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekti. Küresel finans sistemindeki mevcut problemleri aşmanın bir yolunun da finansal teknolojiler konusunda yapılan çalışmalar olduğunu vurgulayan Aşan, "Bu alan küresel finans sisteminde standartları belirleyen unsurlara karşı bize önemli bir pencere açabilir. Önemli bir potansiyel barındıran ve güçlü bir alternatif olarak büyüyen finansal teknolojiler alanında biz de ciddi ve kapsamlı bir çalışma yürüterek strateji belgesi hazırladık. Bu strateji belgesini Ocak ayının üçüncü haftasında açıklayacağız. Çok kapsamlı bir çalışma oldu. Bazı kurumlar çalışmaya başladı bile" dedi.
AYRIŞMA YAŞANIYOR
Bölgesel savaşlara dikkat çeken Göksel Aşan, "Bu savaşların daha da büyümemesini ümit ediyoruz. Ancak şu an dünyanın geldiği son duruma baktığımızda. Üretimi gerçekleştirenlerle finans sistemini elinde tutanların büyük bir ayrışma yaşadığını görüyoruz. Bu bize yeni bir gerilim alanı doğuruyor" diye konuştu. "Bugün tüm dünya ülkelerinin üç katı bir GDP oluşmuş durumda" diyen Aşan, "Bu hiç sürdürülebilir bir büyüklük değil. Finans sistemi reel sektörler bir araya gelecek sürekli regülasyonlarla bu sistemi ayakta tutmaya çalışıyor. Umarım üretim ile finans arasındaki bağlantı dengeli şekilde devam eder. Bu bağ kopmaz ve finans tüm sistemi kaplamaz" şeklinde konuştu. Borçluluk probleminin küresel ekonominin önündeki engellerden biri olduğunu belirten Aşan, "Buna enflasyonu da eklememiz gerekiyor. Borçluluk finansal sistemi tehdit etmeye devam ediyor" dedi.
İFM ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT FİNANSIN
Geleceği Zirvesi'nin açılışında konuşan A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner hem Türkiye hem de dünya olarak zor bir dönemden geçildiğini belirterek, "Tüm dünyada bir yandan enflasyon bir yandan resesyon finans sektörünü çok ciddi etkiledi. Sadece finans değil finansa ulaşmaya çalışanlar açısından da zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye de önemli badireler atlattı, atlatıyor. Bu dönemde fırsatlar da var. Örneğin İstanbul Finans Merkezi (İFM) çok önemli oldu" dedi.
YOL HARİTASI ÇİZİLDİ
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, açılış konuşmasında bankacılık sektörünü, ekonomi yönetiminin seçici kredi politikasında desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti, "Biz de onun takipçisi olacağız" dedi. Güngör, zirvede 2024 stratejilerini ve önümüzdeki dönemin yol haritalarını ele alacaklarını dile getirdi.
ZİRVEYE GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
Finansın Geleceği Zirvesi'nin ana sponsorluğunu Halkbank, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Vakıf Yatırım, Ziraat Bankası ve Denizbank üstlendi. Zirvede Colendi, Finans Kurumlar Birliği, İstanbul Finans Merkezi, Koleksiyon Mobilya, Koza Altın, Kuzu Grup, Misyon Yatırım Bankası, Papara, RHG Enertürk Enerji, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Vakıf Katılım co-sponsor, Artemis Halı, Astaş Holding, Damat Tween, DAP Yapı, Doğuş Çay, Kuzey Marmara Otoyolu, Phillip Capital, Rixos Hotels ve Torkam Holding ise destek sponsoru olarak yer aldı.