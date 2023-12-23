Finansın geleceği Turkuvaz Medya'da konuşuldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Üretim ve ihracatı destekliyoruz"

Ardından güçlü bir koordinasyon ve katılımcılık ile hazırladıkları 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve bütçe ile politika belirsizliklerinin de ortadan kaldırılarak öngörülebilirliğin sağlandığını vurgulayan Yılmaz, ekonomideki dengelenme TL'yi desteklerken, TL varlıklara artan ilginin, rezervlerdeki artışın ve kurun istikrarlı seyrinin de enflasyonla mücadeleyi desteklediğini belirtti. Yılmaz, Ağustos'tan itibaren aylık enflasyonun, sürekli güçlenen bir düşüş trendine girdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '3. Finansın Geleceği Zirvesi' Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bütçe görüşmeleri nedeniyle zirveye video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Mayıs'ta yapılan seçimlerde siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığını, siyasi güven ve istikrarın pekiştiğini ifade etti.





ENFLASYON DÜŞÜYOR

"Enflasyon, 2024 yılı hedeflerimizle uyumlu bir patikaya doğru evrilmiş, enflasyondaki ivme kaybı çok net bir şekilde görülmüştür. Yıllık enflasyonda, 2024'ün ikinci yarısında belirgin bir şekilde düşüş bekliyoruz.

Merkez Bankası brüt rezervleri, Mayıs ayı sonu itibarıyla yaklaşık 98.5 milyar seviyesinden 15 Aralık itibarıyla yaklaşık 142.5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. KKM hesapları 2023 yılı Ağustos ayı ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar TL seviyesinden 15 Aralık itibarıyla 2 trilyon 682 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 2.5 yılın en düşük seviyesindedir." Para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki eş güdümü güçlendirirken, gelecek dönemde yapısal dönüşümü öncelediklerine dikkati çeken Yılmaz, sıkılaşan para politikasına bağlı olarak finansman maliyeti artarken, yatırım ve ihracatı desteklemek için finansman maliyetinin düşürülmesinin ekonominin hem dezenflasyonist hem de büyüyebilen bir patikada olmasını sağlayacağını belirtti.

Yılmaz, "Bu kapsamda önemli bir adım olarak Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı yeniden yapılandırarak hayata geçirdik" diye konuştu. Finansman koşulları sıkılaşırken seçici finansmanın önem arz ettiğini vurgulayan Yılmaz, bu çerçevede kısa ve orta vadede reeskont kredileri başta olmak üzere ihracata yönelik teşviklerle orta yüksek ve yüksek teknolojiye dayalı üretime ve ihracata yönelik uygulamaları desteklediklerini aktardı.