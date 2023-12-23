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Finansın geleceği Turkuvaz Medya'da konuşuldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Üretim ve ihracatı destekliyoruz"

Turkuvaz Medya’nın düzenlediği ‘3. Finansın Geleceği Zirvesi’ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘Kısa ve orta vadede ihracata yönelik teşviklerle, orta ve orta yüksek teknolojiye dayalı üretime ve ihracata yönelik uygulamaları destekliyoruz’ dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Aralık 2023 Güncelleme 23 Aralık 2023, 07:02
Finansın geleceği Turkuvaz Medya’da konuşuldu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Üretim ve ihracatı destekliyoruz

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '3. Finansın Geleceği Zirvesi' Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bütçe görüşmeleri nedeniyle zirveye video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mayıs'ta yapılan seçimlerde siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığını, siyasi güven ve istikrarın pekiştiğini ifade etti.

Ardından güçlü bir koordinasyon ve katılımcılık ile hazırladıkları 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve bütçe ile politika belirsizliklerinin de ortadan kaldırılarak öngörülebilirliğin sağlandığını vurgulayan Yılmaz, ekonomideki dengelenme TL'yi desteklerken, TL varlıklara artan ilginin, rezervlerdeki artışın ve kurun istikrarlı seyrinin de enflasyonla mücadeleyi desteklediğini belirtti. Yılmaz, Ağustos'tan itibaren aylık enflasyonun, sürekli güçlenen bir düşüş trendine girdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



ENFLASYON DÜŞÜYOR
"Enflasyon, 2024 yılı hedeflerimizle uyumlu bir patikaya doğru evrilmiş, enflasyondaki ivme kaybı çok net bir şekilde görülmüştür. Yıllık enflasyonda, 2024'ün ikinci yarısında belirgin bir şekilde düşüş bekliyoruz.

Merkez Bankası brüt rezervleri, Mayıs ayı sonu itibarıyla yaklaşık 98.5 milyar seviyesinden 15 Aralık itibarıyla yaklaşık 142.5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. KKM hesapları 2023 yılı Ağustos ayı ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar TL seviyesinden 15 Aralık itibarıyla 2 trilyon 682 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 2.5 yılın en düşük seviyesindedir." Para, maliye ve gelirler politikaları arasındaki eş güdümü güçlendirirken, gelecek dönemde yapısal dönüşümü öncelediklerine dikkati çeken Yılmaz, sıkılaşan para politikasına bağlı olarak finansman maliyeti artarken, yatırım ve ihracatı desteklemek için finansman maliyetinin düşürülmesinin ekonominin hem dezenflasyonist hem de büyüyebilen bir patikada olmasını sağlayacağını belirtti.

Yılmaz, "Bu kapsamda önemli bir adım olarak Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı yeniden yapılandırarak hayata geçirdik" diye konuştu. Finansman koşulları sıkılaşırken seçici finansmanın önem arz ettiğini vurgulayan Yılmaz, bu çerçevede kısa ve orta vadede reeskont kredileri başta olmak üzere ihracata yönelik teşviklerle orta yüksek ve yüksek teknolojiye dayalı üretime ve ihracata yönelik uygulamaları desteklediklerini aktardı.

GÜVENLE BAKIYORUZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkenin ekonomi ve finans alanındaki kazanımlarını artırmaya ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla geleceğe güvenle bakmaya devam ettiklerinin altını çizen Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleyici, sağlıklı bir finansal sistem doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

KATILIM FİNANS GELİŞTİRİLECEK
Finansal sistemde derinleşmeyi öncelerken, katılım finansın geliştirilmesinin önemli bir potansiyelin hayata geçirilmesi anlamına geldiğini dile getiren Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda en öncelikli konularımızdan biri katılım finans konusunda yeni düzenlemeler yapmak olacaktır" dedi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sermaye piyasamızda yatırımcıların korunmasını ön planda tutacak şekilde, teknolojik altyapıyı güçlendirmeye devam edeceğiz. Projesi olup kaynağı olmayan girişimcileri desteklemeyi sürdüreceğiz"

BANKACILIK SEKTÖRÜ SAĞLIKLI
Bankacılık sektörünün, güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve kârlılık oranları ile oldukça sağlıklı bir görünüme sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, "Ekim ayı itibarıyla sektörün yıllıklandırılmış öz kaynak kârlılığı ve aktif kârlılığı sırasıyla yüzde 35.6 ve yüzde 4.2 olarak gerçekleşmiştir. 2023 Ekim ayı itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18.4 ile yüzde 8 olan yasal asgari oranın oldukça üzerindedir. Yine 2023 Ekim ayı itibarıyla tahsili gecikmiş alacak oranları, yüzde 1.5 ile sürdürülebilir düşük seviyede gerçekleşmiştir" bilgisini paylaştı.



YATIRIMCI KORUNACAK
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bu yıl sermaye piyasalarının arz ve talep yönlü yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Gönül, "Borsa yatırımcı sayısı, 8.6 milyon ile tüm zamanların zirvesini gördü. 20 Aralık 2023 itibarıyla 54 şirketin halka arzı gerçekleşti" dedi.

Şirketlerin piyasadan 79.3 milyar lira fon sağladığını belirten Gönül, "2023 başından bugüne kadar borçlanma piyasasından sağlanan fon tutarı TL cinsinden yaklaşık 709.8 milyar TL'dir" diye konuştu. Kurul olarak sermaye piyasaları kanalıyla şirketlere finansman imkanı sağlarken, yatırımcıların korunmasının da öncelikli görevlerinden olduğunun altını çizen Gönül, "2023 yılının 11 ayında 212 kişiye işlem yasağı, 90 kişiye 195 milyon lira tutarında idari para cezası verildi. 9 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.

YAPAY ZEKA KISKACI
Gönül, yapay zeka kullanımı ve diğer konularda iş birliklerinin devam ettiğini, bunlarla birlikte sermaye piyasasında oluşabilecek olağanüstü hareketlerin de anında tespit edilebileceğini söyledi.



FİNANSAL TEKNOLOJİLERE YENİ STRATEJİ
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, zirvede, finansal teknolojiler konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekti. Küresel finans sistemindeki mevcut problemleri aşmanın bir yolunun da finansal teknolojiler konusunda yapılan çalışmalar olduğunu vurgulayan Aşan, "Bu alan küresel finans sisteminde standartları belirleyen unsurlara karşı bize önemli bir pencere açabilir. Önemli bir potansiyel barındıran ve güçlü bir alternatif olarak büyüyen finansal teknolojiler alanında biz de ciddi ve kapsamlı bir çalışma yürüterek strateji belgesi hazırladık. Bu strateji belgesini Ocak ayının üçüncü haftasında açıklayacağız. Çok kapsamlı bir çalışma oldu. Bazı kurumlar çalışmaya başladı bile" dedi.

AYRIŞMA YAŞANIYOR
Bölgesel savaşlara dikkat çeken Göksel Aşan, "Bu savaşların daha da büyümemesini ümit ediyoruz. Ancak şu an dünyanın geldiği son duruma baktığımızda. Üretimi gerçekleştirenlerle finans sistemini elinde tutanların büyük bir ayrışma yaşadığını görüyoruz. Bu bize yeni bir gerilim alanı doğuruyor" diye konuştu. "Bugün tüm dünya ülkelerinin üç katı bir GDP oluşmuş durumda" diyen Aşan, "Bu hiç sürdürülebilir bir büyüklük değil. Finans sistemi reel sektörler bir araya gelecek sürekli regülasyonlarla bu sistemi ayakta tutmaya çalışıyor. Umarım üretim ile finans arasındaki bağlantı dengeli şekilde devam eder. Bu bağ kopmaz ve finans tüm sistemi kaplamaz" şeklinde konuştu. Borçluluk probleminin küresel ekonominin önündeki engellerden biri olduğunu belirten Aşan, "Buna enflasyonu da eklememiz gerekiyor. Borçluluk finansal sistemi tehdit etmeye devam ediyor" dedi.



İFM ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT FİNANSIN
Geleceği Zirvesi'nin açılışında konuşan A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner hem Türkiye hem de dünya olarak zor bir dönemden geçildiğini belirterek, "Tüm dünyada bir yandan enflasyon bir yandan resesyon finans sektörünü çok ciddi etkiledi. Sadece finans değil finansa ulaşmaya çalışanlar açısından da zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye de önemli badireler atlattı, atlatıyor. Bu dönemde fırsatlar da var. Örneğin İstanbul Finans Merkezi (İFM) çok önemli oldu" dedi.



YOL HARİTASI ÇİZİLDİ
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, açılış konuşmasında bankacılık sektörünü, ekonomi yönetiminin seçici kredi politikasında desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti, "Biz de onun takipçisi olacağız" dedi. Güngör, zirvede 2024 stratejilerini ve önümüzdeki dönemin yol haritalarını ele alacaklarını dile getirdi.

ZİRVEYE GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ
Finansın Geleceği Zirvesi'nin ana sponsorluğunu Halkbank, Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Vakıf Yatırım, Ziraat Bankası ve Denizbank üstlendi. Zirvede Colendi, Finans Kurumlar Birliği, İstanbul Finans Merkezi, Koleksiyon Mobilya, Koza Altın, Kuzu Grup, Misyon Yatırım Bankası, Papara, RHG Enertürk Enerji, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Vakıf Katılım co-sponsor, Artemis Halı, Astaş Holding, Damat Tween, DAP Yapı, Doğuş Çay, Kuzey Marmara Otoyolu, Phillip Capital, Rixos Hotels ve Torkam Holding ise destek sponsoru olarak yer aldı.

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