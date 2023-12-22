SGK’dan toplu para iadesi alabilirsiniz! 1 şarta uyanlar hemen parasını geri alıyor! SSK ve BAĞ-KUR’lu herkes için...

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ), emeklilik yaşını doldurmuş ancak gerekli prim gün sayısına ulaşamadığı için emekli olamayan vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor: Toplu para iadesi. Bu hak, belirli koşullar altında vatandaşlara geri ödeme yapılmasını mümkün kılıyor.





Toplu Para İadesi İçin Gerekli Koşullar



SGK, toplu para iadesi hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlardan bazı şartların yerine getirilmesini talep ediyor. Bu şartlar arasında en önemlisi, prim ve hizmet süresinin yetersiz olduğunun belgelenmesi yer alıyor. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, yatırılan primler belirlenen alt ve üst sınırlar dahilinde geri ödeniyor. Bu sınırlar, brüt asgari ücretin en azı ve en fazla 7.5 katı arasında değişebiliyor.