Bir haftada yüzde 120 zam: Asgari ücret belli olmadan fırsatçılar harekete geçti!

Yılbaşı yaklaştı. Alışverişler arttı. Fırsatçılar da kolları sıvadı. 2 gün önce etiket mesaisine başladı. "Asgari ücreti" bahane edip yağmur gibi zam yaptı. Vatandaşlar, isyan bayrağı açtı.





Oysa ABD'de WalMart, enflasyona rağmen fiyat atırmadı. 800 milyar dolar cirosu olan şirket, yılı 7 milyar dolar zararla kapadı! Türkiye'deki marketçiler ise bundan da örnek almadı!