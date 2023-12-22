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Bir haftada yüzde 120 zam: Asgari ücret belli olmadan fırsatçılar harekete geçti!

Asgari ücret belli olmadan fırsatçılar düğmeye bastı. Uyanık marketçiler, bir haftada yüzde 120 zam yaptı. Vatandaşların şikayeti üzerine devlet kontrolleri artırdı. Asgari ücreti beklemeden fiyatları yükselten marketleri, mercek altına aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Aralık 2023 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:01
Bir haftada yüzde 120 zam: Asgari ücret belli olmadan fırsatçılar harekete geçti!

Yılbaşı yaklaştı. Alışverişler arttı. Fırsatçılar da kolları sıvadı. 2 gün önce etiket mesaisine başladı. "Asgari ücreti" bahane edip yağmur gibi zam yaptı. Vatandaşlar, isyan bayrağı açtı.



Oysa ABD'de WalMart, enflasyona rağmen fiyat atırmadı. 800 milyar dolar cirosu olan şirket, yılı 7 milyar dolar zararla kapadı! Türkiye'deki marketçiler ise bundan da örnek almadı!

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