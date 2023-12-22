Bakan açıkladı: 22 milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat : Gümrük Muhafaza personelimizce yürütülen operasyonlar neticesinde, 2023 yılının başından günümüze 4,7 milyar TL değerinde uyuşturucu madde ile 17,2 milyar TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 22 milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirdik.

2023 yılının Ocak ayından bu yana, Bakanlığımızca gerçekleştirilen sonradan kontrol ve ikincil kontrol çalışmaları sonucunda toplamda 3 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek devletimizin gelir kaybının önüne geçilmiştir.

Gümrük ihalelerimizi gerek kayıt dışı ticaretle mücadele hem vergi kaybı olmaması hem de haksız ticaretin önlenmesi açısından çok büyük önemi var. Türkiye'de toplanan vergi gelirlerinin yüzde 30'u gümrüklerde toplanmaktadır. 2023'te 1.375 ton akaryakıt, 4 milyon 743 bin adet elektronik eşya, 1 milyon 130 bin paket sigara, 389 milyon adet makaron, 47 milyon adet sigara kâğıdı ve filtresi, 1 milyon 165 bin adet elektronik sigara ve aksamı, 4 bin 692 ton gıda ve 3 bin 924 adet tarihi eser ele geçirildi.