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SGK uzmanı erken emeklilik rotasını verdi! 2024 yılında emekli olacak şanslı grup belli oldu

2024 yılının ilk yarısında emeklilik sistemi peş peşe yapılacak reformlarla büyük bir değişime uğramaya hazırlanıyor. Bu yıl EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusuyla başlayan bu süreç, hem Bağ-Kur sigortalıları hem de SSK sigortalıları için önemli yenilikler getirecek. Emeklilik sistemine dair önemli bir düzenleme kapıda. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişiyi etkileyecek olan bu düzenleme ile birlikte emeklilik tablosu köklü bir değişim yaşayacak. Özellikle prim günü yükümlülüğü daha önceki yıllara göre daha az olan bireyler için daha erken emeklilik imkanı doğacak.

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 12:40 Güncelleme 21 Aralık 2023, 12:40
SGK uzmanı erken emeklilik rotasını verdi! 2024 yılında emekli olacak şanslı grup belli oldu

Yapılacak düzenleme kapsamında en dikkat çekici noktalardan biri Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi olacak. Düzenleme kapsamında belirlenecek olan tarih kriteri, emeklilik için gerekli olan diğer şartlarla birlikte daha net bir çerçeve kazanacak. 9 bin gün olan prim ödeme şartı ise 7.200 güne indirilerek emeklilik hayali kuran birçok kişi için daha erişilebilir hale getirilecek.

BAKAN SON DURUMU AÇIKLADI

Bakan Bolat düzenlemenin önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Esnafımızın uzun süredir beklediği 7 bin 200 iş günü şartıyla ilgili çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu düzenleme, esnafımıza emeklilik hakkında daha erken ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı sağlayacak." dedi.

SGK UZMANLARINDAN AÇIKLAMALAR

SGK uzmanları, prim gün sayısının düşürülmesiyle emekli olacak kişiler için detaylı hesaplamalar yaptı. Bu kapsamlı analiz, emeklilik sistemine dair gelecek adımları öngörmekte önemli bir rol oynuyor.

PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜYOR

Küçük esnaf ve çiftçi gibi yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısını yakından ilgilendiren bu değişikliklerde, prim gün sayısının düşürülmesi öne çıkıyor.

Böylece Bağ-Kur'lular için emeklilik şartları daha erişilebilir hale gelecek. Ayrıca, Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim farklılıkları da ortadan kaldırılacak, böylece her iki sigortalı grubu için eşit şartlar sağlanmış olacak.

EYT KAPSAMINDA KİMLER YARARLANACAK?

Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar 7200, erkek çalışanlar ise 9000 prim gününü tamamladıklarında yaş şartı aranmaksızın EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurlar da benzer şartlarda emekli olabilecekler.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bu önemli düzenlemenin TBMM'ye 2. Torba Yasa ile gelmesi ve Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesi bekleniyor. Düzenleme tamamlandığında, Bağ-Kur'lular 5 yıl öncesinden emekli olma hakkına kavuşacak.

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