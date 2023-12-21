SGK uzmanı erken emeklilik rotasını verdi! 2024 yılında emekli olacak şanslı grup belli oldu

Yapılacak düzenleme kapsamında en dikkat çekici noktalardan biri Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi olacak. Düzenleme kapsamında belirlenecek olan tarih kriteri, emeklilik için gerekli olan diğer şartlarla birlikte daha net bir çerçeve kazanacak. 9 bin gün olan prim ödeme şartı ise 7.200 güne indirilerek emeklilik hayali kuran birçok kişi için daha erişilebilir hale getirilecek.