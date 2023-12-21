SGK uzmanı erken emeklilik rotasını verdi! 2024 yılında emekli olacak şanslı grup belli oldu

Yapılacak düzenleme kapsamında en dikkat çekici noktalardan biri Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi olacak. Düzenleme kapsamında belirlenecek olan tarih kriteri, emeklilik için gerekli olan diğer şartlarla birlikte daha net bir çerçeve kazanacak. 9 bin gün olan prim ödeme şartı ise 7.200 güne indirilerek emeklilik hayali kuran birçok kişi için daha erişilebilir hale getirilecek.
BAKAN SON DURUMU AÇIKLADI
Bakan Bolat düzenlemenin önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Esnafımızın uzun süredir beklediği 7 bin 200 iş günü şartıyla ilgili çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu düzenleme, esnafımıza emeklilik hakkında daha erken ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı sağlayacak." dedi.
SGK UZMANLARINDAN AÇIKLAMALAR
SGK uzmanları, prim gün sayısının düşürülmesiyle emekli olacak kişiler için detaylı hesaplamalar yaptı. Bu kapsamlı analiz, emeklilik sistemine dair gelecek adımları öngörmekte önemli bir rol oynuyor.