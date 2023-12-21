21. Yüzyıl Belediyeciliği masaya yatırılacak! Program belli oldu: Bakan Özhaseki açıklamalarda bulunacak

SIFIR ATIK DA MASADA A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül ve Çevre, Şehircilik Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede, 'Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler' paneline Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katılacak. Panel, Erkan Tan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Tahir İnan'ın moderatörlüğündeki 'Belediyecilikte Sıfır Atık Yönetimi' panelinde ise, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuşacak. Merve Türkay'ın moderatörlüğündeki 'Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım' panelinin konuşmacıları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olacak. 'Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Kadın Politikaları' paneli ise Merve Tepe moderatörlüğünde Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katılımıyla yapılacak. Zirvede Bakan Mehmet Özhaseki'nin katılacağı özel oturumu, Haktan Uysal yönetecek.