Cüzdanında 20-50-100-200 TL’lik kağıt banknotu olan acil baksın! Darphane’de basımı işte böyle yapılıyor

Emisyon Genel Müdürlüğü, banknot basımının ilk ve kritik aşamasını yönetiyor. Uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen güvenlik ve kalite kriterleri titizlikle takip edilerek, banknotların dayanıklılığı ve sahteciliğe karşı direnci sağlanıyor. Bu aşamada, kullanılacak malzemeler özenle seçilerek en üst düzeyde güvenilirlik sağlanıyor.

BİRİNCİ AŞAMA: BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nakit para ihtiyacını karşılamak ve eski banknotları yenisiyle değiştirmek amacıyla banknot basımına karar veriyor. Bu süreç öncelikle uzman grafikerler tarafından özenle hazırlanan tasarımlarla başlıyor.