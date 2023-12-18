Cüzdanında 20-50-100-200 TL’lik kağıt banknotu olan acil baksın! Darphane’de basımı işte böyle yapılıyor

İKİNCİ AŞAMA: BASKI
Baskı aşaması, Merkez Bankası'nın Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor. Burada, baskı öncesinde hazırlanan tasarım unsurları, banknotların seri ve sıra numaralarıyla birlikte yüksek teknolojiye sahip makineler kullanılarak kâğıt tabakalarının üzerine basılıyor. Bu aşamada, banknotların uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğu ve kalitesi büyük önem taşıyor.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA: BASKI SONRASI SONUÇLANDIRMA
Baskı sonrası süreçte tamamlanan kağıt tabakalar, entegre kesim, inceleme ve paketleme makinelerinde işlenerek kupür haline getiriliyor. Bu aşamada, banknotların güvenlik unsurları detaylı bir şekilde inceleniyor.
Uygun bulunan banknotlar otomatik sınıflandırma makineleri tarafından ayrıştırılıyor ve Emisyon Genel Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Bu süreçten geçen banknotlar, tedavüle sürülmeye hazır hale getiriliyor.
Dolaşıma hazır banknotlar Türkiye genelindeki 21 şube ve 16 ilde faaliyet gösteren banknot depoları aracılığıyla piyasaya sürülerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.