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Cüzdanında 20-50-100-200 TL'lik kağıt banknotu olan acil baksın! Darphane'de basımı işte böyle yapılıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Emisyon Genel Müdürlüğü ve Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü ülkedeki banknot üretimini titizlikle yöneterek uluslararası standartlara uygun mükemmel banknotlar ortaya çıkarıyor. 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Türk Lirası'lık banknotlar, hem sanatsal tasarımları hem de yüksek teknoloji baskı yöntemleri ile dikkat çekiyor. Her bir banknot özel malzemeler ve kaliteli baskı teknikleri kullanılarak uzun ömürlü olması ve sahteciliğe karşı direnç göstermesi için özel bir özenle üretiliyor.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 10:29 Güncelleme 18 Aralık 2023, 10:29
Cüzdanında 20-50-100-200 TL’lik kağıt banknotu olan acil baksın! Darphane’de basımı işte böyle yapılıyor

Emisyon Genel Müdürlüğü, banknot basımının ilk ve kritik aşamasını yönetiyor. Uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen güvenlik ve kalite kriterleri titizlikle takip edilerek, banknotların dayanıklılığı ve sahteciliğe karşı direnci sağlanıyor. Bu aşamada, kullanılacak malzemeler özenle seçilerek en üst düzeyde güvenilirlik sağlanıyor.

BİRİNCİ AŞAMA: BASKI ÖNCESİ HAZIRLIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nakit para ihtiyacını karşılamak ve eski banknotları yenisiyle değiştirmek amacıyla banknot basımına karar veriyor. Bu süreç öncelikle uzman grafikerler tarafından özenle hazırlanan tasarımlarla başlıyor.

Tasarlanan banknotlar Türkiye'nin kültürel, sanatsal ve bilimsel değerlerini, aynı zamanda coğrafi özelliklerini yansıtan görsellerle zenginleştiriliyor. Tasarım aşamasını tamamlayan banknotlar için baskıda kullanılacak kalıplar hazırlanırken; kaliteli kâğıt, mürekkep ve diğer hammadde malzemeleri de titizlikle seçiliyor.

İKİNCİ AŞAMA: BASKI

Baskı aşaması, Merkez Bankası'nın Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor. Burada, baskı öncesinde hazırlanan tasarım unsurları, banknotların seri ve sıra numaralarıyla birlikte yüksek teknolojiye sahip makineler kullanılarak kâğıt tabakalarının üzerine basılıyor. Bu aşamada, banknotların uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğu ve kalitesi büyük önem taşıyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: BASKI SONRASI SONUÇLANDIRMA

Baskı sonrası süreçte tamamlanan kağıt tabakalar, entegre kesim, inceleme ve paketleme makinelerinde işlenerek kupür haline getiriliyor. Bu aşamada, banknotların güvenlik unsurları detaylı bir şekilde inceleniyor.

Uygun bulunan banknotlar otomatik sınıflandırma makineleri tarafından ayrıştırılıyor ve Emisyon Genel Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Bu süreçten geçen banknotlar, tedavüle sürülmeye hazır hale getiriliyor.

Dolaşıma hazır banknotlar Türkiye genelindeki 21 şube ve 16 ilde faaliyet gösteren banknot depoları aracılığıyla piyasaya sürülerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

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