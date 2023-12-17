Milyonların beklediği zam netleşiyor: Asgari ücrete yıllık formül!

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.
Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık Pazartesi ikinci toplantısını yapmak üzere bir araya gelecek. Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelemişti.
Bakan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" ifadelerini kullanmıştı.