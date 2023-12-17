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İŞKUR'dan 2024 duyurusu az evvel geldi! 11 bin 402 TL üstü maaş almak isteyenlere müjde! Onlarca meslekte işçi aranıyor!

İŞKUR güncel iş ilanlarını yayımladı. 2024 yılına girmemize az bir süre kala onlarca meslekte ilan açıldı. İlkokul mezunundan üniversite mezununa kadar yüzbinlerce iş arayana istihdam sağlanacak. Asgari ücret 2023 yılında 11 bin 402 TL olarak uygulanırken, yeni yılda ortalama 15 bin TL maaş verilmesi bekleniyor. İşte İstanbul başta olmak üzere 81 ilden güncel iş ilanları ve başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 10:47 Güncelleme 17 Aralık 2023, 10:47
İŞKUR’dan 2024 duyurusu az evvel geldi! 11 bin 402 TL üstü maaş almak isteyenlere müjde! Onlarca meslekte işçi aranıyor!

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2024 yılına girmemize sayılı günler kala onlarca meslek dalında yeni iş ilanları açtı. İlkokul mezunlarından üniversite mezunlarına kadar geniş bir yelpazede istihdam sağlayan İŞKUR, iş arayanlara umut verici fırsatlar sunuyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde 81 ilde yayımlanan güncel iş ilanları, çeşitli sektörlerdeki ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. İlgili ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvuru şartlarını inceleyebilirler. İşte detaylar...

İŞKUR KAYIT

İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.

Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.

KAYIT KOŞULLARI

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

105.341 AÇIK İŞ İLANI BULUNUYOR

17 Aralık 2023 itibariyle İŞKUR aracılığı ile yayımlanan 105.341 ilan bulunuyor.

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