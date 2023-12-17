İŞKUR’dan 2024 duyurusu az evvel geldi! 11 bin 402 TL üstü maaş almak isteyenlere müjde! Onlarca meslekte işçi aranıyor!

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2024 yılına girmemize sayılı günler kala onlarca meslek dalında yeni iş ilanları açtı. İlkokul mezunlarından üniversite mezunlarına kadar geniş bir yelpazede istihdam sağlayan İŞKUR, iş arayanlara umut verici fırsatlar sunuyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde 81 ilde yayımlanan güncel iş ilanları, çeşitli sektörlerdeki ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor. İlgili ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvuru şartlarını inceleyebilirler. İşte detaylar...

İŞKUR KAYIT İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.