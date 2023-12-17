Faizsiz kredi yarışı start verdi! 15.000 TL ödeme IBAN hesabına yatacak! 6 ay vade fırsatı geldi; 18-31 Aralık tarihine kadar...





Kampanya Koşulları



Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar için geçerli.

15 gün içinde kredi kartı başvurusu yapılmalı ve onay alınmalı.

Kampanya, kredi kartı açıldıktan sonra 7 gün içinde tanımlanır.

Faizsiz taksitli nakit avans, sadece 6 ay vade ve tek seferde kullanılabilir.

Akbank: %0 Faizli Taksitli Avans Kampanyası

Kampanya Detayları

Akbank Mobil uygulaması üzerinden müşteri olun.

Axess veya Wings kredi kartına başvurun.

20.000 TL'ye varan %0 faizli taksitli avans kullanın. Başvuru Süreci



1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli.

Akbank Mobil uygulamasını indirerek süreci başlatın.

Kredi kartı başvurusu yapın ve onay alın.

Kampanya Koşulları

Yeni Akbank müşterileri için geçerli.

Kredi kartı başvurusu 26.01.2024 tarihine kadar onaylanmalı.

Taksitli avans işlemleri, %0 faiz oranıyla 2-6 ay vade aralığında kullanılabilir. QNB Finansbank: Anında Kredi ve Taksitli Avans Fırsatı

Kampanya Detayları

QNB Mobil'den müşteri olun.

CardFinans ya da CardFinans Xtra kredi kartı başvurusu yapın.

10.000 TL'ye kadar %0 faizli anında kredi ve ihtiyaç kredisi fırsatı. Başvuru Süreci

1 Ağustos - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli.

QNB Mobil uygulamasını indirerek süreci başlatın.

Kredi kartı başvurusu yapın ve onay alın.

Kampanya Koşulları

Yeni QNB Finansbank müşterileri için geçerli.

Kredi kartı başvurusu onaylandıktan sonra, 10.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi kullanılabilir.

Anında Kredi, sadece CardFinans ve CardFinans Xtra kart sahipleri için geçerli.

İş Bankası: Faizsiz Taksitli Nakit Avans Ayrıcalığı

Kampanya Detayları

İşCep uygulaması üzerinden İş Bankası müşterisi olun.

Kredi kartı başvurusu yapın.

20.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans kullanın. Başvuru Süreci

1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli.



İşCep uygulamasını indirerek süreci başlatın.



Kredi kartı başvurusu yapın ve onay alın.



Kampanya Koşulları



İş Bankası müşterileri için geçerli.



Faizsiz taksitli nakit avans, sadece 6 ay vade ve belirli limitlerde kullanılabilir. Kampanya, sadece İşCep ve Maximum Mobil üzerinden kullanılabilir. Garanti BBVA: Faizsiz ve Masrafsız Taksitli Nakit Avans Kampanyası

Kampanya Detayları

Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden müşteri olun.

Bireysel kredi kartı başvurusu yapın.

15.000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans kullanın.

Başvuru Süreci

1 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli.

Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek süreci başlatın.

Kredi kartı başvurusu yapın ve onay alın. Kampanya Koşulları

Yeni Garanti BBVA müşterileri için geçerli.

Faizsiz taksitli nakit avans, sadece 6 ay vade ile kullanılabilir.

Kampanya, yalnızca Garanti BBVA Mobil, İnternet Şubesi ve BonusFlaş üzerinden kullanılabilir.