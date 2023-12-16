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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Para'da önemli açıklamalarda bulundu! İpekyolu Projesi start alıyor! İhaleler 2024’te

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Para'da 'Ekonomi Masası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu Yap-İşlet-Devret modelinin Türkiye'ye önemli projelerin kazandırılmasına vesile olduğunu söyleyerek yaklaşık 40 milyar doların üzerinde maliyetle Kamu- Özel- İşbirliği modeliyle 38 tane dev projenin hayata geçirdiğini belirtti. Ayrıca Uraloğlu, İpekyolu olarak adlandırılan Kalkınma Yolu projesi için de tarihi açıkladı. Projede Türkiye ile birlikte 3 ülkenin daha yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, Türk firmalarının projede ve işletmede yer almasının zorunlu olduğunu ve projeye ilişkin görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlayacağı bilgisini paylaştı.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 20:52 Güncelleme 16 Aralık 2023, 15:51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Para’da önemli açıklamalarda bulundu! İpekyolu Projesi start alıyor! İhaleler 2024’te

A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programına katılan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşımda devrim yaratacak projeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar!

İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları...
Yaklaşık 40 milyar doların üzerinde maliyetle yap işlet devret modeliyle 38 tane dev proje hayata geçirdik. Sadece AK Parti döneminde yapılan İstanbul'daki köprüleri 5 gün kapatsak İstanbul'un halini düşünün.

TÜRKİYE YEŞİL ULAŞIMA NE ZAMAN GEÇECEK?
Ülkenin şartları ve yatırımın büyüklüğüne göre devam edeceğiz. Bunlar devletin malı. 6 yıl sonra yıl yıl devralmaya başlayacağız. Önümüzdeki süreçte yerli ve milli araçlar öncelikli olacak. Bölünmüş yolları 29 bin 300 kilometreye çıkardık. Hibrit ve elektrikli gemilerin üretim süreci devam ediyor.

KANAL İSTANBUL'DA SÜREÇ NE DURUMDA?
Kanal İstanbul'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED değerlendirmelerinin sürdüğünü söyleyen Uraloğlu, "Bittiğinde üç yatırım şekli (Milli bütçe, dış kredili ya da Yap-İşlet-Devret) modellerinden biriyle hayata geçirilecek" dedi.

HEDEF 61 HAVALİMANI
26'dan havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Hedefimiz 61'e çıkarmak. Havalamimanlarında yolcu sayımız 200 milyonu geçecek.

SABİHA GÖKÇEN'E 2. PİST 25 ARALIK'TA AÇILIYOR
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini bu ayın 25'inde açacağız. Sadece Sabiha Gökçen ve Yeni Havlaimanı 120 milyon yolcuya evsahipliği yapıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti açılıyor!

İHALELER 2024 YILINDA YAPILACAK
Ayırca Uraloğlu, programda yeni İpekyolu olarak adlandırılan Kalkınma Yolu projesinde ihalelerin 2024'te yapılacağını açıkladı. Öte yandan Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle yapılan projelerin süresi bittiğinde yeniden işletme ihalesine çıkılabileceğinin mesajını da verdi.

Bakan Uraloğlu, Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru olarak bilinen bölgenin yeni İpekyolu olacak projeyle ilgili sürecin hızlandığını belirterek, "Basra'daki Fav Limanı'ndan 1.200 kilometrelik hattın ilk fazı 2025'te devreye girecek. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar sürecin içinde. Türk firmalarının projede ve işletmede yer alması zorunlu. Bakanlar zirvesini önümüzdeki günlerde Türkiye'de yapabiliriz. Sonra liderler zirvesiyle bu işin son noktasını koymayı düşünüyoruz. Projesini bitirip 2024'te ihalesini yapma gayretindeyiz" dedi.

İRAN DA GİRMEK İSTİYOR
Bakan Uraloğlu, Hindistan, Ortadoğu ve Avrupa'yı birbirine bağlamayı amaçlayan IMEC projesinin fizibil olmadığını belirterek, "Biz Kalkınma Yolu projesine kim katılmak istiyorsa, buyursun diyoruz. İran'ın bu konuda bir isteği oldu. 80-90 kilometre bir bağlantı yolu istediler. 'Olabilir, konuşalım' dedik. Kimseyi denklemin dışına itmiyoruz, herkesi buraya katmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ovaköy-Nusaybin arasında demiryolu yapılacağını, Nusaybin'den Gaziantep'e kadar da bir hat olacağını anlatan Uraloğlu, "Burada Şanlıurfa'dan geçecek bir hat projesi planlıyoruz. Türkiye'deki 130 kilometrelik hattı yapacağız. Şanlıurfa-Ovaköy arasına otoyol da düşünüyoruz. Buradaki yatırımlar da 6-7 milyar dolar düzeyinde olacak. Başladıktan sonra iyimser yaklaşımla 5-6 yıl sürer. Bu işin bitmesi 2030'ları bulur. Bu yolda enerji nakil hatları da kurulacak. Ayrıca güvenlik anlamında da önemli bir proje" diye konuştu.

BİR OTOYOL BİR HIZLI TREN
İstanbul-Ankara arasında iki yeni projenin başlayacağı müjdesini veren Uraloğlu, süper hızlı trenle mesafenin 80 dakikaya ineceğini, tren hızının da 350 kilometreyi bulacağını anlattı.

Bolu Tünel geçişinin yakın zamanda kapasitesini zorlayacağını da vurgulayan Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sonra Akyazı'dan Beypazarı'na kadar gidecek yeni bir otoyol ile ilgili de çalışma yaptıklarını açıkladı.

Uraloğlu, süper hızlı tren projesinin çalışmalarının 2038'e kadar tamamlanacağını tamamlanabileceğini söyledi. Yeni planlanan metro hatlarıyla ilgili de bilgi veren Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, illerdeki hatların yüzde 55'ini bakanlık olarak kendilerinin yapacağını belirtti.

İMTİYAZ GELECEK YIL UZATILACAK
5G'ye geçişin 2024'te hızlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "2G hep kalacak. Muhtemelen 3G'yi tamamen kapatacağız, 5G'ye yer açmak için…" dedi. Türk Telekom'un 2026'da sona erecek imtiyaz sözleşmesinin önümüzdeki yıl uzatılacağını söyleyen Uraloğlu, "Bu ilk çeyrekte olmasa da ilk yarıda olur. Belirli bir bedel alınacak. Muhtemelen 25 yıllık bir uzatma olacak" dedi.

Elon Musk'ın şirketi Starlink projesi konusunda da sürecin devam ettiğini anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bütün kurumlarıyla toplantılar yaptık. Ülkenizin belli güvenliklerini almanız, yeri geldiğinde bunu yönetmek lazım. Elon Musk ile bunu tesis etmeye çalışıyoruz. Yarın güvenlikle ilgisi sıkıntı olduğunda bunun yetkisini bana verecek misin, vermeyecek misin? Ülkemizin güvenliğiyle ilgili konuda doğru kuralları koyarak biz bu imkandan da yararlanacağız. Süreç devam ediyor."

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