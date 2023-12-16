Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Para’da önemli açıklamalarda bulundu! İpekyolu Projesi start alıyor! İhaleler 2024’te

HEDEF 61 HAVALİMANI

26'dan havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Hedefimiz 61'e çıkarmak. Havalamimanlarında yolcu sayımız 200 milyonu geçecek.

SABİHA GÖKÇEN'E 2. PİST 25 ARALIK'TA AÇILIYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini bu ayın 25'inde açacağız. Sadece Sabiha Gökçen ve Yeni Havlaimanı 120 milyon yolcuya evsahipliği yapıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti açılıyor! İHALELER 2024 YILINDA YAPILACAK

Ayırca Uraloğlu, programda yeni İpekyolu olarak adlandırılan Kalkınma Yolu projesinde ihalelerin 2024'te yapılacağını açıkladı. Öte yandan Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle yapılan projelerin süresi bittiğinde yeniden işletme ihalesine çıkılabileceğinin mesajını da verdi. Bakan Uraloğlu, Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru olarak bilinen bölgenin yeni İpekyolu olacak projeyle ilgili sürecin hızlandığını belirterek, "Basra'daki Fav Limanı'ndan 1.200 kilometrelik hattın ilk fazı 2025'te devreye girecek. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar sürecin içinde. Türk firmalarının projede ve işletmede yer alması zorunlu. Bakanlar zirvesini önümüzdeki günlerde Türkiye'de yapabiliriz. Sonra liderler zirvesiyle bu işin son noktasını koymayı düşünüyoruz. Projesini bitirip 2024'te ihalesini yapma gayretindeyiz" dedi.

İRAN DA GİRMEK İSTİYOR

Bakan Uraloğlu, Hindistan, Ortadoğu ve Avrupa'yı birbirine bağlamayı amaçlayan IMEC projesinin fizibil olmadığını belirterek, "Biz Kalkınma Yolu projesine kim katılmak istiyorsa, buyursun diyoruz. İran'ın bu konuda bir isteği oldu. 80-90 kilometre bir bağlantı yolu istediler. 'Olabilir, konuşalım' dedik. Kimseyi denklemin dışına itmiyoruz, herkesi buraya katmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Ovaköy-Nusaybin arasında demiryolu yapılacağını, Nusaybin'den Gaziantep'e kadar da bir hat olacağını anlatan Uraloğlu, "Burada Şanlıurfa'dan geçecek bir hat projesi planlıyoruz. Türkiye'deki 130 kilometrelik hattı yapacağız. Şanlıurfa-Ovaköy arasına otoyol da düşünüyoruz. Buradaki yatırımlar da 6-7 milyar dolar düzeyinde olacak. Başladıktan sonra iyimser yaklaşımla 5-6 yıl sürer. Bu işin bitmesi 2030'ları bulur. Bu yolda enerji nakil hatları da kurulacak. Ayrıca güvenlik anlamında da önemli bir proje" diye konuştu.

BİR OTOYOL BİR HIZLI TREN

İstanbul-Ankara arasında iki yeni projenin başlayacağı müjdesini veren Uraloğlu, süper hızlı trenle mesafenin 80 dakikaya ineceğini, tren hızının da 350 kilometreyi bulacağını anlattı. Bolu Tünel geçişinin yakın zamanda kapasitesini zorlayacağını da vurgulayan Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sonra Akyazı'dan Beypazarı'na kadar gidecek yeni bir otoyol ile ilgili de çalışma yaptıklarını açıkladı. Uraloğlu, süper hızlı tren projesinin çalışmalarının 2038'e kadar tamamlanacağını tamamlanabileceğini söyledi. Yeni planlanan metro hatlarıyla ilgili de bilgi veren Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, illerdeki hatların yüzde 55'ini bakanlık olarak kendilerinin yapacağını belirtti.

İMTİYAZ GELECEK YIL UZATILACAK

5G'ye geçişin 2024'te hızlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, "2G hep kalacak. Muhtemelen 3G'yi tamamen kapatacağız, 5G'ye yer açmak için…" dedi. Türk Telekom'un 2026'da sona erecek imtiyaz sözleşmesinin önümüzdeki yıl uzatılacağını söyleyen Uraloğlu, "Bu ilk çeyrekte olmasa da ilk yarıda olur. Belirli bir bedel alınacak. Muhtemelen 25 yıllık bir uzatma olacak" dedi. Elon Musk'ın şirketi Starlink projesi konusunda da sürecin devam ettiğini anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Bütün kurumlarıyla toplantılar yaptık. Ülkenizin belli güvenliklerini almanız, yeri geldiğinde bunu yönetmek lazım. Elon Musk ile bunu tesis etmeye çalışıyoruz. Yarın güvenlikle ilgisi sıkıntı olduğunda bunun yetkisini bana verecek misin, vermeyecek misin? Ülkemizin güvenliğiyle ilgili konuda doğru kuralları koyarak biz bu imkandan da yararlanacağız. Süreç devam ediyor." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN