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Kalyon Holding'ten enerjiye dev yatırım: Hedef 10 milyar dolar!

Kalyon Enerji’nin yüzde 50’sine Energy Holding’in ortak olduğunu hatırlatan Kalyon Holding CEO’su Koçar, ‘Bu stratejik anlaşmayla birlikte 5 yıl içinde 10 milyar doları aşan yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı değerlendiriyoruz’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Aralık 2023 Güncelleme 15 Aralık 2023, 07:00
Kalyon Holding’ten enerjiye dev yatırım: Hedef 10 milyar dolar!

Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar, grubun yatırım planlarını, hedeflerini açıkladı. 2024'ün küresel arenada marka olma yolculuklarının zirvesine ulaşacakları bir yıl olacağını dile getiren Koçar, enerji, sanayi, havaalanı işletmeciliği, altyapı ve üstyapı inşaat projelerinde dünya çapında üstün uzmanlıklarıyla öne çıkarak konumlarını güçlendirmeye ve sınırları aşmaya devam edeceklerini söyledi.

SEKTÖRE KATKI
Enerji sektöründe milli sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında gerekli atılımları yapması yönünde hükümetin de oluşturduğu politikalara katkı sunmak için özenle çalıştıklarını belirten Koçar, "Bu kapsamda yatırımlarımıza devam ederken, Kalyon Enerji ve Kalyon PV ile ülkemizin güneş ve rüzgar enerjisine dönüşüm sürecine liderlik yapan kuruluşlardan biri olmayı sürdüreceğiz. Gelecekte yenilenebilir enerji projelerimizle sadece Türkiye'nin değil, dünya enerji sektörünün de şekillenmesine katkıda bulunacağız" diye konuştu.



YATIRIMLARA DEVAM
Ağustos 2022'de enerjide stratejik bir iş birliğine imza attıklarını, BAE'nin en hızlı büyüyen, dünyanın da en büyük yatırım şirketlerinden olan International Holding Company'nin iştiraki International Energy Holding ile el sıkıştıklarını hatırlatan Koçar, "Bu vesileyle International Energy Holding, holdingimize yüzde 100 bağlı olan Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sine ortak oldu. Bu stratejik anlaşmayla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar doları aşan yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı değerlendiriyoruz. Ayrıca, holdingimizin iştiraki olan ve 2020 yılında 500 milyon dolar yatırımla kurulan Kalyon PV'nin kararını aldığı ve çalışmalarına başladığı 2024 yatırımlarının toplam değeri ise 100 milyon dolar" diye konuştu.



OKULLARA GÜNEŞ PANELİ
Koçar, üçüncü çeyrekte devreye alınan Faz-3 yatırımıyla Kalyon PV'nin kapasitesinin 2 gigavata çıktığını aktardı. Kalyon PV'nin bifacial olarak ürettiği TOPCON panellerin geliştirilmesi çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Koçar, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri seçilmiş okullara güneş paneli kurulumlarına gelecek yıl başlayacaklarını kaydetti. Koçar, Romanya'da kazandıkları Tuzla-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasının startını vereceklerini, yine Niğde Bor'daki güneş enerjisi santralini faaliyete alarak yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

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