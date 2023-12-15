Kalyon Holding’ten enerjiye dev yatırım: Hedef 10 milyar dolar!

SEKTÖRE KATKI Enerji sektöründe milli sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında gerekli atılımları yapması yönünde hükümetin de oluşturduğu politikalara katkı sunmak için özenle çalıştıklarını belirten Koçar, "Bu kapsamda yatırımlarımıza devam ederken, Kalyon Enerji ve Kalyon PV ile ülkemizin güneş ve rüzgar enerjisine dönüşüm sürecine liderlik yapan kuruluşlardan biri olmayı sürdüreceğiz. Gelecekte yenilenebilir enerji projelerimizle sadece Türkiye'nin değil, dünya enerji sektörünün de şekillenmesine katkıda bulunacağız" diye konuştu.





YATIRIMLARA DEVAM

Ağustos 2022'de enerjide stratejik bir iş birliğine imza attıklarını, BAE'nin en hızlı büyüyen, dünyanın da en büyük yatırım şirketlerinden olan International Holding Company'nin iştiraki International Energy Holding ile el sıkıştıklarını hatırlatan Koçar, "Bu vesileyle International Energy Holding, holdingimize yüzde 100 bağlı olan Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sine ortak oldu. Bu stratejik anlaşmayla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar doları aşan yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı değerlendiriyoruz. Ayrıca, holdingimizin iştiraki olan ve 2020 yılında 500 milyon dolar yatırımla kurulan Kalyon PV'nin kararını aldığı ve çalışmalarına başladığı 2024 yatırımlarının toplam değeri ise 100 milyon dolar" diye konuştu.