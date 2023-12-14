Rekor tazeledi! Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,77 değer kazanarak 7.813,40 puandan tamamladı. Borsa günü yükselişle kapattı! BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 284,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 85 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,37, holding endeksi yüzde 3,30 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,78 ile iletişim oldu.