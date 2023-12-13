Elinde altın olanlar dikkat: 17 gün sonra... Altın fiyatlarına darbe! 13 Aralık Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD'de İstihdam Artışı ve Ekonomist Beklentileri ABD'de tarım dışı istihdam, Kasım ayında 199 bin kişi artarak ekonomistlerin beklentilerini aştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, bu dönemde tarım dışı istihdamın 185 bin artmasını bekliyorlardı. Hazine Getirileri ve Fed'in Faiz Politikası Bu istihdam artışı, Hazine getirilerinde sıçramaya neden oldu ve Fed'in işgücü piyasasını soğutmak için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini artırdı. Bu durum, Fed politikalarının geleceği üzerinde önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Swap Piyasaları ve Faiz İndirimi Beklentileri Öte yandan, swap piyasaları, Fed'in Mart ayında faiz indirimine gideceği ihtimalini geçen hafta yüzde 55 olarak fiyatlamışken, bu oran şu anda yüzde 42 seviyesine gerilemiş durumda. Bu değişim, piyasaların Fed politikalarına yönelik beklentilerinin nasıl değiştiğini gösteriyor. Yatırımcıların Odak Noktası: ABD Enflasyon Verileri Yatırımcılar, Fed'in bu hafta Çarşamba günü vereceği yılın son faiz kararı öncesinde, Salı günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine büyük bir odaklanma gösteriyor. Bu veriler, Fed'in gelecekteki faiz kararları için önemli bir gösterge olacak ve piyasaların seyrini etkileyecek.

Merkez Bankalarının Faiz Kararlarının Etkisi Analistler, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının bu hafta açıklayacakları faiz kararlarının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirtiyor. Bu kararların varlık fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.

ABD Enflasyonu ABD'de açıklanan enflasyon verileri, ekonomik piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Dün yayımlanan veriler, beklentiler doğrultusunda geldi ve bu durum altın fiyatlarına doğrudan yansıdı. Özellikle gram altın, bu verilerin ardından 1,860 Türk Lirası seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş, kalıcı olmadı ve gram altın kısa sürede yeniden düşüşe geçti. Bu dalgalanma, yatırımcıları ve piyasa analistlerini yakından ilgilendiriyor.