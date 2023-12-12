Aile destek parası alan hanelere 550 TL ödeme yapılacak! Bu sabah 06.00 sularında açıklandı! e-Devlet’ten hemen kontrol edin

Türkiye'de ailelere yönelik sosyal yardım programlarına bir yenisini ekleyen Aile Bakanlığı, Çocuk Destek Bileşeni ile çocuklu ailelere ekonomik destek sağlamaya devam ediyor.
Türkiye'de ailelere yönelik sosyal yardım programlarına bir yenisini ekleyen Aile Bakanlığı, Çocuk Destek Bileşeni ile çocuklu ailelere ekonomik destek sağlamaya devam ediyor.
Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlanacak.
"Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek verilecek.
ÇOCUK BAŞINA NE KADAR DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK?
Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlanacak.
ÇOCUK YARDIMI PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Aile Destek Programı başvuru şartları; Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması.
Öte yandan SGK sitesine bakıldığında öğrencilere farklı bir çok başlıkta karşılıksız ödeme yapıldığı görülüyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI ARALIK AYI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Göktaş, hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün (4 Aralık) itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.
Bakan Göktaş, destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için ilave olarak aylık Çocuk Desteği ile birlikte Elektrik Tüketim Desteği de sağladıklarını bildirdi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
BAHARDA YENİ MEKAN ASAR DERESİ OLACAK
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.