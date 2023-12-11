Ve harekete geçildi! 30'dan fazla ilde düğmeye basıldı yayımlandı! A101, BİM, ŞOK marketlerinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere...
A101, BİM, ŞOK marketlerinde yeni indirimler duyuruldu. Onlarca ilde şubesi bulunan zincir marketler güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen marketler kuruyemiş ve diğer birçok üründe indirim başlattı. İşte A101, BİM, ŞOK marketlerinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirime giren ürünler...
3 zincir market yeni aktüel ürünlerini sergiledi. A101, BİM ve ŞOK marketleri bugünden itibaren geçerli indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. İşte 11 Aralık'tan itibaren 3 zincir markette satılan indirimli ürünler...