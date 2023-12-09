Emeklilik yaşı 58’den 54’e düştü! Staj ve çıraklık sigortası ile 720 gün prim ekleniyor! 1 yıl sigortayı geri çekecek

Milyonlarca kişi, staj sigortasının emekliliğe sağladığı avantajları merak ediyor. Özellikle ev kadınları ve çalışan anneler, bu sigortanın sunduğu vergi indirimi ve emeklilik hakkı erişimini kolaylaştıran bir fırsat olarak görmekte. Staj sigortası, genellikle staj dönemlerinde öğrencilere sağlanan bir güvence olarak bilinse de, yeni bir bakış açısıyla ele alındığında, emeklilik planlamasında önemli bir rol oynayabilir. Özellikle ev kadınları ve çalışan anneler için sunulan vergi indirimi, işçilerin emeklilik hakkına erişimini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Bu kapsamda yapılacak 1 günlük borçlanma bile emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. Staj başlangıcını dikkate alarak yapılan borçlanma emeklilik yaşını da düşürür.

Öğrenciliğinde staj sigortası yaptıran kadınlar, normal sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocukları için de doğum borçlanmasına gidebiliyor. Çalışan işçiler meslek hastalığı, memurlar da vazife malulü kapsamında bulunuyor. İşini yapmaya engel sağlık sorunu olanlar vergi indirimi talebinde bulunarak erken emekli olabilir.