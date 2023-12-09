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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurdu! 5 yapıdan 1’i dönüşecek

Her sene 350 bine yakın yeni yapının inşa edilmesi, 5 yıl içinde de 1.5 milyon riskli bağımsız bölümün güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Aralık 2023 Güncelleme 09 Aralık 2023, 07:01
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurdu! 5 yapıdan 1’i dönüşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem korkusunun her saniye yaşandığı İstanbul için 5 yıllık yol haritasına odaklandı. Toplam 7.5 milyon bağımsız bölüm bulunan megakentte, 1,5 milyon yapı "acil dönüşüme" ihtiyaç duyuyor.

Bakanlığın yol haritası kapsamında her sene 350 bine yakın yeni yapının inşa edilmesi, 5 yıl içinde de 1,5 milyon riskli bağımsız bölümün tamamen güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. İstanbul'da risk altında bulunan 1.5 milyon bağımsız bölümün 600 binini konutlar oluşturuyor.

Planlama kapsamında Yarısı Bizden Kampanyası üzerinden en az 200 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Bakanlık tarafından belirlenen güvenli rezerv alanlarda ise 350 binden fazla konut inşa edilecek. (Murathan YILDIRIM)

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