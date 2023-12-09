PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2001 2022 arası sigorta girişi olanlar 3 yöntemle maaşını katlıyor! Tabloya tıkla gelecekteki maaşını öğren

Emekli olduktan sonra yüksek bir maaş almanın formülü çalışan milyonlarca kişi tarafından takip edilen öncelikli bir konu oluyor. Ancak bu hedefe ulaşmak çalışma hayatındaki kritik detaylara özen göstermeyi gerektiriyor. Bugün yatırılan sigorta primi miktarı gelecekte alınacak maaşı doğrudan etkileyen bir unsur. İşte bu nedenle emeklilik öncesi dönemde yapılan doğru hamleler gelecekteki maaşınızı belirleyen temel faktörlerden birisi olacak. SGK uzmanları merak edilen formülleri tek tek açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 17:00 Güncelleme 09 Aralık 2023, 17:00
2001 2022 arası sigorta girişi olanlar 3 yöntemle maaşını katlıyor! Tabloya tıkla gelecekteki maaşını öğren

Gelecekte yüksek bir emekli maaşı alabilmek için bugün yatırılan sigorta primi miktarı kritik bir öneme sahip. Eğer çalıştığınız yer aldığınız maaşın altında bir prim yatırıyorsa ileride alacağınız emekli maaşınız düşük oluyor. Bu nedenle iş yeriniz tarafından yatırılan prim miktarını düzenli olarak kontrol etmek büyük bir önem taşıyor. Çünkü yüksek prim ödemesi doğrudan emekli maaşınızı etkiliyor.

YÜKSEK PRİM ÖDEMESİ VE MAAŞA ETKİSİ

Yüksek prim ödemesi, emekli maaşını doğrudan artırır. 2008 sonrası dönem için aylık bağlama oranı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 uygulanıyor.

Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınırken aylık bağlama oranı yüzde 90'ı geçemez.

PRİM GÜN SAYISI VE EMEKLİ AYLIĞI

Prim gün sayısının yüksek olması, uzun yıllar çalışmakla geliri artırmak için tek başına yeterli değil. Aynı zamanda brüt kazancınızı yüksek bir şekilde yatırmak da önem taşıyor.

Eğer birden fazla işte çalışıyorsanız her iki iş için de prim ödemesi yapmanız gerekiyor. SGK'ya bildirilen matrahın artması, emekli aylığınızın yükselmesine katkı sağlar.

2000 SONRASI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

2000 ve sonrasındaki yıllara ait sigortalının prime esas yıllık kazancı, güncelleme katsayısı ile aylık bağlama oranının çarpımıyla belirlenir. 1 Ekim 2008 sonrasında ise ortalama aylık kazançla aylık bağlama oranının çarpımı esas alınmaya başlandı.

MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de sosyal güvelik sistemi çok sık değiştiği için emekli maaşı hesaplamalarında da farklı uygulamalar bulunuyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor.

1) 9 Eylül 1999 öncesi çalışılan dönem.
2) 9 Eylül 1999-1 Ekim 2008 arası çalışılan dönem.
3) 1 Ekim 2008 sonrası dönem.

En basit şekliyle anlatmaya çalışırsak; emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı'yla (ABO) çarpılması sonucu bulunuyor. Yukarıda söylediğimiz gibi üç ayrı formül uygulanıyor.

*1999'A KADAR SÜRE: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.
*1999-2008 ARASI: Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekiliyor.
*EKİM 2008 SONRASI: Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye kadar iniyor.

TABLOYA TIKLA MAAŞINI ÖĞREN- SGK'NIN RESMİ SİTESİNDEN EMEKLİLİK MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET'TEN EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Gazze resti: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil! | CANLI YAYIN
Siyoniste boykot darbesi! Starbucks ve H&M o ülkeden çekilmenin sinyalini verdi: Tek tek kepenk kapatıyorlar
Altın Kafes Dizi
SON DAKİKA