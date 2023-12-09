2001 2022 arası sigorta girişi olanlar 3 yöntemle maaşını katlıyor! Tabloya tıkla gelecekteki maaşını öğren

PRİM GÜN SAYISI VE EMEKLİ AYLIĞI Prim gün sayısının yüksek olması, uzun yıllar çalışmakla geliri artırmak için tek başına yeterli değil. Aynı zamanda brüt kazancınızı yüksek bir şekilde yatırmak da önem taşıyor.

Eğer birden fazla işte çalışıyorsanız her iki iş için de prim ödemesi yapmanız gerekiyor. SGK'ya bildirilen matrahın artması, emekli aylığınızın yükselmesine katkı sağlar.

2000 SONRASI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2000 ve sonrasındaki yıllara ait sigortalının prime esas yıllık kazancı, güncelleme katsayısı ile aylık bağlama oranının çarpımıyla belirlenir. 1 Ekim 2008 sonrasında ise ortalama aylık kazançla aylık bağlama oranının çarpımı esas alınmaya başlandı.

MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de sosyal güvelik sistemi çok sık değiştiği için emekli maaşı hesaplamalarında da farklı uygulamalar bulunuyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor. 1) 9 Eylül 1999 öncesi çalışılan dönem.

2) 9 Eylül 1999-1 Ekim 2008 arası çalışılan dönem.

3) 1 Ekim 2008 sonrası dönem. En basit şekliyle anlatmaya çalışırsak; emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı'yla (ABO) çarpılması sonucu bulunuyor. Yukarıda söylediğimiz gibi üç ayrı formül uygulanıyor.

*1999'A KADAR SÜRE: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.

*1999-2008 ARASI: Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65'e çekiliyor.

*EKİM 2008 SONRASI: Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'ye kadar iniyor. TABLOYA TIKLA MAAŞINI ÖĞREN- SGK'NIN RESMİ SİTESİNDEN EMEKLİLİK MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ E-DEVLET'TEN EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ