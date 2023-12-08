"İŞ DÜNYASI OLARAK, MERKEZ BANKASININ MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ" ASO Başkanı Ardıç, yeni ekonomi yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli gereksinim ve hedefler konusunda son derece rasyonel ve sağduyulu bir yol haritası ortaya koymasının memnuniyet verici olduğuna dikkati çekti. Ardıç, şunları kaydetti:

Erkan, YTAK uygulama çerçevesinin yeniden yapılandırıldığını belirterek, " Yatırımlara ilişkin süreci ilgili kurumlarla birlikte stratejik bir çerçevede yürütmekteyiz. Yeni çerçevesiyle güçlendirilmiş YTAK programıyla cari dengeye katkı verecek ve dolaylı etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarı üzerinde hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz. YTAK'a 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edildi." ifadelerini kullandı.

"Sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisinin dördüncü çeyrekte daha belirgin hale gelmesiyle üretimde ve büyümede kayıplar yaşanabileceğini öngörüyoruz. Enflasyonla güçlü ve kararlı bir mücadelenin büyüme ve üretim üzerinde geçici etkileri olacağının farkındayız. Diğer taraftan, fiyat istikrarının sağlanması, orta ve uzun vadede en önemli kazanımımız olacaktır. İş dünyası olarak bizler, Merkez Bankasının mücadelesini destekliyoruz."

Ardıç, kredi maliyetlerinin yüksek olduğu bu dönemde katma değerli, yüksek teknolojili üretimin ve ihracatın artırılmasının güçlü destekler gerektirdiğini belirterek, "Bu çerçevede Merkez Bankasının ihracatçı firmalara yönelik reeskont kredilerinde düzenleme yaparak finansman maliyetini düşürmesi ve firma limitlerini artırması doğru istikamette bir uygulama olmuştur." ifadesini kullandı.

Bankanın, para politikasını tasarlarken fiyat istikrarının yanında toplumsal maliyetlere hassasiyet göstermesini çok kıymetli bulduklarının altını çizen Ardıç, "Benzer şekilde, yatırımları, üretimi ve ihracatı gözetmesinin ülkemizde ihtiyacını çok hissetmiş olduğumuz, bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım olduğu kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.