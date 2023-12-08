Asgari ücrete enflasyon ayarı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirterek, "Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. İlkemiz, her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" dedi.

17 BİN 500 TL OLUR MU?

Asgari ücretin 17 bin 500 liraya denk gelecek şekilde yüzde 53,5 artırılması gerektiğine yönelik değerlendirmeler sorulan Işıkhan, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız." yanıtını verdi. Işıkhan, işveren desteğiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz." ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, asgari ücret için tek zam olacağını belirterek, "Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere" dedi.