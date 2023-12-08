AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? 8 Aralık 2023 Cuma Aile Sosyal Yardım destek ödemeleri son dakika! e-Devlet sorgulama ekranı

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı ödemeleri hakkında güzel haberi duyurdu. Peki Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Sosyal Yardım destek ödemeleri nasıl sorgulanır?

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? Son dakika... Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını bildirdi. Göktaş, yazılı açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.