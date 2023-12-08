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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? 8 Aralık 2023 Cuma Aile Sosyal Yardım destek ödemeleri son dakika! e-Devlet sorgulama ekranı

Aralık ayı Aile Destek yardımı ödeme tarihi gündemde sıkça araştırılırken son dakika açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ''Aile Destek ödemeleri yattı mı?'' sorusuna yanıt verdi. İşte 8 Aralık 2023 Cuma Aile Sosyal Yardım destek ödemeleri sorgulama ekranı.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 10:34 Güncelleme 08 Aralık 2023, 10:40
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? 8 Aralık 2023 Cuma Aile Sosyal Yardım destek ödemeleri son dakika! e-Devlet sorgulama ekranı

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı ödemeleri hakkında güzel haberi duyurdu. Peki Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Sosyal Yardım destek ödemeleri nasıl sorgulanır?

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Son dakika... Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Göktaş, yazılı açıklamasında, halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar lira destek sağladıklarını anımsattı.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden bu programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını hatırlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK YARDIMI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

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