Depremin yaralarını sarmak için sağlanan dış finansman 2,4 milyar doları buldu

Şimşek, söz konusu finansmanla depremden etkilenen illerdeki altyapıların onarımı ve geliştirilmesine yönelik ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmalara destek olunmasının amaçlandığına işaret ederek, "Ayrıca İslam Kalkınma Bankası'ndan da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası na 100 milyon dolar tutarında finansman sağladık" dedi. Şimşek, bu kaynağın, depremden etkilenen bölgede ve bu bölgeyle ilişkide bulunan işletmelere yönelik tarımsal ürünler ve gıda güvenliği projelerinin finansmanı için kullanılacağını dile getirdi.

MÜHENDİSLERDEN KURTARMA DESTEĞİ

6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi, arama-kurtarma çalışmalarının vazgeçilmez bir parçası olan ağır kaldırma (vinç) ve taşıma hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmaları harekete geçirdi.

Yük Mühendisliği Birliği (YMB) çatısı altında toplanan firmalar Dernek Başkanı Ahmet Altınkum ile birlikte AFAD'I ziyaret etti. 81 ilde 168 üyesi bulunan Yük Mühendisliği Birliği üyeleri depremde de vinç, çekici, iş makinası ve operatör taleplerini karşılamışlardı. AFAD'a sunulan dosyada; öncelikle depremlerde kullanılabilecek iş makinesi, vinç ve çekicilerin envanterlerinin çıkarılması gerektiği belirtildi. Olası afet ve acil durumlarda bu vinçlerin nerede, ne zaman ve nasıl görev alacağına dair AFAD ile bir görev ve aksiyon planı hazırlanması gerektiği vurgulandı. Her aramakurtarma ekibinin içine mutlaka; hangi enkaza hangi iş makinesi ile nasıl müdahale edilmesi gerektiğine karar verecek uzman bir yük mühendisi ile bir iş makinesi ve vinç operatörünün dahil edilmesinin gerekliliği hakkında bilgi verildi.