Depremin yaralarını sarmak için sağlanan dış finansman 2,4 milyar doları buldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgenin kalkındırılması amacıyla bu yıl yaklaşık 2.4 milyar dolarlık dış finansman sağladıklarını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgenin kalkındırılması amacıyla bu yıl yaklaşık 2.4 milyar dolarlık dış finansman sağladıklarını bildirdi.
Şimşek, bu kapsamda Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağladığını ifade etti.
Şimşek, söz konusu finansmanla depremden etkilenen illerdeki altyapıların onarımı ve geliştirilmesine yönelik ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmalara destek olunmasının amaçlandığına işaret ederek, "Ayrıca İslam Kalkınma Bankası'ndan da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına 100 milyon dolar tutarında finansman sağladık" dedi. Şimşek, bu kaynağın, depremden etkilenen bölgede ve bu bölgeyle ilişkide bulunan işletmelere yönelik tarımsal ürünler ve gıda güvenliği projelerinin finansmanı için kullanılacağını dile getirdi.
MÜHENDİSLERDEN KURTARMA DESTEĞİ
6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi, arama-kurtarma çalışmalarının vazgeçilmez bir parçası olan ağır kaldırma (vinç) ve taşıma hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmaları harekete geçirdi.
Yük Mühendisliği Birliği (YMB) çatısı altında toplanan firmalar Dernek Başkanı Ahmet Altınkum ile birlikte AFAD'I ziyaret etti. 81 ilde 168 üyesi bulunan Yük Mühendisliği Birliği üyeleri depremde de vinç, çekici, iş makinası ve operatör taleplerini karşılamışlardı. AFAD'a sunulan dosyada; öncelikle depremlerde kullanılabilecek iş makinesi, vinç ve çekicilerin envanterlerinin çıkarılması gerektiği belirtildi. Olası afet ve acil durumlarda bu vinçlerin nerede, ne zaman ve nasıl görev alacağına dair AFAD ile bir görev ve aksiyon planı hazırlanması gerektiği vurgulandı. Her aramakurtarma ekibinin içine mutlaka; hangi enkaza hangi iş makinesi ile nasıl müdahale edilmesi gerektiğine karar verecek uzman bir yük mühendisi ile bir iş makinesi ve vinç operatörünün dahil edilmesinin gerekliliği hakkında bilgi verildi.
11 AYDA 199 MİLYON YOLCU
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bu yıl ilk 11 ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 199 milyonu geçtiğini açıkladı. Kasım ayında ise havalimanlarında 14 milyon 706 bin yolcu seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, 2022 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 4,3 artış meydana geldiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu ayrıca, turizm merkezlerindeki havalimanlarında 11 ayda 54 milyon 420 bin 356 yolcu ağırlandığını da bildirdi.
İSTANBUL HAVALİMANI KIŞA HAZIRLANDI
İGA İstanbul Havalimanı, çetin kış şartları için hazırlıklarını tamamladı. Uçuşların kesintisiz devam etmesi, yolcuların konforlu ve güvenli şekilde seyahat edebilmesi için 404 personelden oluşan ekip 176 araçla hizmet verecek. İGA İstanbul Havalimanı Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve uçuşları sağlıklı bir şekilde yapacaklarını söyledi.
OTOMOTİV İHRACATINDA ARTIŞ
Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği verilerine göre Türkiye otomotiv sektörünün kasım ayı ihracatı yüzde 10,4 artış ile 3 milyar 172 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında birinci sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. Otomotiv endüstrisinin ocakkasım dönemi ihracatı da 31 milyar 831 milyon dolara ulaştı.
BARBIE THY'Yİ UÇURACAK
Barbie filmi ile adından söz ettiren Hollywood yıldızı Margot Robbie, Türk Hava Yolları'nın Avustralya seferlerini tanıtacak. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "15-25 Mart 2024 tarihleri arasında da Avustralya'ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yeri gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur'a, oradan da 7 saat Avustralya'ya gidilecek" dedi.