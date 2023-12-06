Kuyumcular ve müşteriler arasında zaman zaman gündeme gelen "Satın aldığım altın gerçekten saf mı?" sorusu artık tarihe karışıyor. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz'ın ATV Haber'e verdiği bilgiye göre, yeni sistemde her gram altın Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edilecek. Bu kod altının bütün özelliklerini ve geçmişini barındıracak.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR Yeni takip sistemi bir gram ve üzeri altınlar için geçerli olacak. Bu, kuyumculardan alınan altın kolye, küpe, bilezik gibi diğer cumhuriyet altınlarının bu sistem dışında kalacağı anlamına geliyor. Yani bu tür ürünler için halen eski usuller geçerli olacak.