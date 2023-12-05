Son dakika: Merkez Bankası’nın o raporunda doğal gaz detayı: Enflasyona katkısı var

Lokanta-otel grubunda yemek hizmetlerinde aylık fiyat artışı yavaşlarken, konaklama fiyatlarındaki düşüş devam etti. Kasım ayında diğer hizmetler alt grubunda yüzde 1,73 olan ılımlı artış bu grupta yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle bu dönemde ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar yüzde 0,14 ile görece yatay seyretti. Temel mal grubu yıllık enflasyonu 0,81 puan düşüşle yüzde 52,24 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon dayanıklı mallarda gerilerken, diğer alt gruplarda yükseldi. Dayanıklı mal (altın hariç) fiyatları kasım ayında önceki aya benzer şekilde yüzde 0,66 ile sınırlı bir artış sergiledi. Bu dönemde, elektrikli ve elektriksiz ev aletleri fiyatları yüzde 0,28 gerilerken, otomobil fiyatları yüzde 0,66 ile ılımlı bir şekilde yükseldi. Yüzde 1,79 olan mobilya fiyatlarındaki artış ise bir miktar daha yüksek seviyede gerçekleşti. Bu gelişmeler neticesinde, dayanıklı mal grubunda yıllık enflasyon 2,84 puan düşüşle yüzde 59,31'e indi.

Diğer temel mallar alt grubunda fiyatlar yüzde 2,66 oranında artarken, yıllık enflasyon 0,72 puan yükselerek yüzde 50,14 oldu. Ev ile ilgili temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri bir önceki aya benzer şekilde fiyat artışlarıyla öne çıkan alt kalemler olarak kayıtlara geçti. GİYİM VE AYAKKABI ALT GRUBUNDA FİYATLAR MEVSİMSEL EĞİLİMİN AKSİNE GERİLEDİ

Rapora göre, giyim ve ayakkabı alt grubunda ise fiyatlar mevsimsel eğilimin aksine bu dönemde yüzde 0,38 geriledi. Enerji fiyatları kasım ayında yüzde 9,98 yükselirken, grup yıllık enflasyonu 9,58 puan artarak yüzde 21,18 oldu. Grup aylık fiyat artışını 25 metreküpü bedelsiz olarak kullandırılan doğal gaz kalemindeki tüketim artışına paralel olarak sepete yansıyan fiyatların yükselmesi etkiledi.

Küresel enerji fiyatlarıyla uyumlu şekilde katı yakıt fiyat artışı yüzde 1,95 yavaşlarken, tüp gaz fiyatları bu dönemde yataya yakın seyretti. Şebeke suyu fiyatlarındaki artış da yüzde 2,90 ile yavaşlarken, uluslararası petrol fiyatları öncülüğünde akaryakıt fiyatları yüzde 1,06 geriledi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları kasım ayında yüzde 2,78 artış kaydederken, yıllık enflasyon 4,83 puan azalarak yüzde 67,16 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 9,55 puan azalışla yüzde 80,85'e, işlenmiş gıdada ise 1,38 puan düşüşle yüzde 57,23'e geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, meyve fiyatlarında ılımlı artışa, sebzede ise gerilemeye işaret etti. Taze meyve ve sebze dışı gıdada fiyat artışları gücünü korudu.