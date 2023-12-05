Avrupa’nın en çok petrol arama faaliyeti Türkiye’de! 43 şirket arayışta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, Türkiye 'de aktif petrol kule sayısının bu hafta 66'ya yükseldiğini belirterek, "Bu rakam ile Türkiye, Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ülke konumuna gelmiştir." dedi.

Saha faaliyetleri kapsamında, ekim ayı sonu itibarıyla kara ve deniz alanlarında toplam 1388 kilometrekare ve 11 bin 230 kilometrekare üç boyutlu sismik etüt çalışması yapıldığını dile getiren Narin, "Petrol sektöründe bu yıl 33'ü yerli 10'u yabancı sermaye olmak üzere 43 şirketle arama ve üretim faaliyetine devam edilmekte." ifadesini kullandı.

Narin, açılan kuyu sayısının her yıl arttığını belirterek, "2020 yılında ham petrol fiyatlarındaki değişkenlik ve pandeminin etkisiyle toplamda 106 kuyu açılmışken, 2021 yılında 175 ve geçtiğimiz yıl 191 adet kuyu açılmıştır. Bu yıl 195 adet kuyu açılarak toplamda 418 bin metrekare sondaj gerçekleştirmiştir. Yıl sonu itibarıyla bu rakamların daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.