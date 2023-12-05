Avrupa’nın en çok petrol arama faaliyeti Türkiye’de! 43 şirket arayışta

Geçen haftalarda aktif kule sayısının günlük ortalama 15-20 arasında değiştiğini ifade eden Narin, "Çalışan kule sayısının içinde bulunduğumuz hafta içinde 66 adet olduğunu görmekteyiz. Bu rakamla Türkiye, Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ülke konumuna gelmiştir." dedi.
Narin, ülkede 2013-2017 döneminde 87 milyon varil olan ham petrol üretiminin 2018-2022 döneminde 111,7 milyon varile yükseldiğine işaret ederek, "Ekim ayı itibarıyla aylık olarak petrol üretimi 23,4 milyon varile, doğal gaz üretimi ise 589 milyon metreküpe ulaşmış bulunmaktadır." bilgisini verdi.
Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ham petrol üretiminde yüzde 14, doğal gaz üretiminde yüzde 80 artış olduğunu belirten Narin, şunları kaydetti:
"2023 yılı ekim ayı itibarıyla ülkemiz tarihinde rekor kırılarak ham petrolde günlük 86 bin varil, doğal gazda günlük 4 milyon 700 bin metreküp üretime ulaşılmıştır. Son 22 yılda petrol arama ve öğretim faaliyetleri için 19 milyar dolara yakın yatırım gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu yatırımın yüzde 68'i kamu, yüzde 32'si ise yerli ve yabancı sermayeli özel şirketler tarafından yapılmıştır."